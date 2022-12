Rama: 20 mijë Lekë të reja për ushtarët bazë dhe nënoficerët nga Pakoja e Madhe

16:42 30/12/2022

Një tjetër kategori që do të përfitojë nga Pakoja e Madhe e qeverisë janë edhe ushtarët bazë dhe nënoficerët.

Këtë fakt e bën të ditur Kryeministri Edi Rama në një postim në Facebook.

“20 000Lekë (të reja) nga Pakoja e Madhe do u shpërndahen ushtarëve bazë e nënoficerëve që pavarësisht rritjes së konsiderueshme të pagave këtë vit për gjithë ushtarakët tanë, janë ata që paguhen më pak se sa të tjerët në Forcat e Armatosura dhe kështu do të ndihmojnë familjet e tyre me zerimin e impaktit të inflacionit të luftës në këtë periudhë të vështirë për të gjithë”, ka shkruar Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al