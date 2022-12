Rama: 2022, vit i vështirë prej luftës dhe çmimeve. Berisha: Shqiptarët u vodhën

19:46 31/12/2022

Begaj apel politikës

Mesazhin tradicional drejtuar shqiptarëve në ditën e fundit të vitit, kryeministri Edi Rama e nis me një ndjesë.

“Ju kërkoj ndjesë nëse e kam tepruar, nëse s’kam folur si duhet, nëse kam gabuar, shumë ndjesë! Kam bërë si çdo vit gjithë sa kam mundur, por jo gjithçka kam dashur, të mundesha më shumë s’e kisha lënë pa bërë”, u shpreh Rama.

Kreu i qeverisë thotë se ishte një vit i vështirë pasi sipas tij inflacioni i luftës dhe çmendja e çmimit të energjisë e kanë bërë një vit të zymtë për mbarë Europën. Megjithatë Rama thotë se ka pasur edhe momente të mira.

“Kemi pasur sidoqoftë edhe ditë të mira – mes tyre edhe ditë historike, si finalja e parë europiane e futbollit në Shqipëri apo Samiti i parë i BE-së jashtë kufijve të Bashkimit Europian, pa harruar momentin kulmor të shumëpritur, çeljen e negociatave për anëtarësim me Bashkimin Europian. Po me punët e me progresin e bërë gjatë këtij viti nuk po ju marr asnjë minutë nga mbrëmja e sotme”, u shpreh kryeministri.

Ndryshe nga Rama kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në mesazhin e tij tha se 2022 ishte një vit i vështirë për shqiptarët për shkak të abuzimeve të qeverisë.

“Një vit të cilin tiparet më kryesore të shkruara në muret e kohës do mbeten, së pari vendosja e monizmit të plotë pas 31 vitesh në Shqipëri bazuar kryekëput në krimin, drogën dhe vjedhjen e votës”, tha Berisha.

Një vend të veçantë në fjalën e tij zunë zhvillimet gjatë këtij viti në Partinë Demokratike ndërsa bën edhe një premtim për vitin që po vjen.

“Viti 2022 ishte një vit që ngriti në këmbë opozitën shqiptare. Një mirënjohje të pakufijshme për të gjithë qytetarët shqiptarë, të cilët e ndoqën me simpati, me dashamirësi ketë zgjim të fuqishëm të opozitarizmit në Shqipëri. Të angazhohemi e zotohemi ne, se viti 2023 do të jetë viti i Revolucionit Demokratik, viti i shpëtimit të Shqipërisë”, u shpreh Berisha.

Ndërsa Presidenti i Republikës Bajram Begaj në mesazhin e tij i bëri një apel politikës duke qenë se viti i ardhshëm është një vit zgjedhjesh.

“Është koha të kuptojmë se lufta jonë nuk është me njëri-tjetrin, por me varfërinë, me korrupsionin, me krimin dhe pasigurinë për një të ardhme më të mirë, të ndërtuar në trojet tona, për t’i thënë ndal braktisjes së atdheut”, tha Begaj.

Në mesazhin e kreut të shtetit kërkoi që zëri i çdo qytetari të dëgjohet ndërsa nuk munguan as mesazhet për luftën në Ukrainë apo tensionet në veri të Kosovës duke theksuar se Shqipëria është krah të Kosovës.

Tv Klan