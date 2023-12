Rama: 2023, viti më i suksesshëm i qeverisjes sime

Shpërndaje







17:27 30/12/2023

Arrestimi i Berishës, Rama: Jo fitore e PS, nuk mjafton pa 21 Janarin

2023-shi, për Edi Ramën është viti më i mirë i qeverisjes së tij. Kështu e cilësoi në konferencën e fundit për këtë vit me gazetarët, duke renditur disa aryse.

“Viti më i mirë në aspektin ekonomik, në aspektin e sigurisë, shërbimeve dhe të investimeve të huaja të drejtëpërdrejta.”

Por paralelisht kësaj konference, Sali Berisha u vendos në arrest shtëpie. Një vendim i tillë, nuk solli entuziazëm te Edi Rama.

“Kurrë nuk është fitore e një partie arrestimi i dikujt të cilësdo parti. Kurrë! Nuk e shoh në asnjë formë si një fitore të PS.”

Dhe ka një arsye pse kryeministri mendon kështu.

“Nuk do të ketë drejtësi në Shqipëri deri kur të gjykohet 21 Janari.”

Teksa Parlamenti mbylli punimet në formën më të ashpër, kryeministri Rama komentoi aksionin e opozitës dhe pritshmëritë për të përmbyllur një sërë reformash në 2024.

“Nuk kemi një parlament bipartizan kemi një parlament me shumë partizanë dhe me shumë ballist. Do të kërkojmë të gjejmë konsensusin aritmetik dhe kaq.”

Teksa situata politike ndodhet në këto kushte, kryeministri Rama tha nëse e konsideron mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme?

“S’kemi asnjë arsye që të mendojmë për këtë dhe ne kemi shumë punë për të bërë dhe Shqipëria nuk ka kohë për të humbur thjesht dhe vetëm për të rikonfirmuar të njëjtën maxhorancë.”

Kryeministri Rama duket se është tërhequr nga zëvëndësimi i Jorog Goros.

“Vendimi i gjykatës është i shkallës së parë kështu që ne do duhet të presim vendimin e formës së prerë dhe do të shikojmë për të kuptuar se si do të operojmë.”

Hetimin për Ilir Beqajn e konsideron çështje të drejtësisë. Mohon se ky i fundit ka pasur në dorë menaxhimin e fondeve të BE.

“Ilir Beqja në sekondën që u vu nën akuzë dha dorëheqjen. Zhurma që u bë për zhvatje fondesh të BE është një gënjeshtër sepse zyra nuk menaxhon fonde të BE.”

Teksa 2023 e mbylli pa një opozitë të fortë përballë, a sheh Edi Rama një faktor të ri opozitar në horizont?

“Nëse do merrja përsipër të bëja opozitën e vetes time dhe qeverisë do të isha shumë më i zoti se të gjithë këta.”

Qeveria ka gati ligjin e ri për sigurinë kibernetike, i cili do të kalojë në mbledhjen e parë të qeverisë në janar dhe më pas do i kalojë Kuvendit për miratim. Ky vendim sipas kryeministrit, Rama erdhi pas një sërë sulmesh kibernetike me të cilat janë përballur një sërë institucionesh.

Klan News