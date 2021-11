Rama: 32% e bizneseve të vogla përdorin sistemin e fiskalizimit

17:29 22/11/2021

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim me biznesin e vogël, ku është prezantuar projekt buxheti për këtë sektor.

Në fjalën e tij, kreu i qeverisë u ka bërë thirrje të gjithë bizneseve që të adaptojnë sistemin e fiskalizimit, pasi sipas tij mbyllen shtigjet që të bizneset e mëdha të jenë informal. Deri tani tha janë rreth 32% e bizneseve të vogla që përdorin sistemin e fiskalizimit.

“Sot kemi hyrë në një fazë komplet të re për të gjithë biznesin, në fazën e fiskalizimit. Tashmë kemi 32% të bizneseve të vogla që lëshojnë fatura të fiskalizuara. Ka një domethënie të madhe, pasi nga njëra anë nuk përkthehet në presion fiskal për biznesi, pasi deri në 100 milionë nuk ka asnjë taksë. Por duke u fiskalizuar biznesi i vogël mbyll shtigjet për të mëdhenjtë dhe sposton paratë e të mëdhenjve që deri dje shkonin në kanalin e informalitetit drejt arkës së shtetit.

Po ashtu, jo vetëm arka e shtetit do të ketë një disponim më të madh për të adresuar me shumë fonde, por përfundimisht të gjithë do të çlirohen nga kontrollet e hetimorëve. Unë jam bashkë me ministren që vjen nga drejtimi i tatimeve, ku ka lënë një gjurmë të mirë në kujtesën e të gjithëve. Dhe drejtori i tatimeve vjen nga një eksperiencë e çmuar dhe së bashku janë në këtë front për të garantuar në nivel tjetër të sistemit, duke larguar dorën e inspektorëve nga fyti i çdo biznesi. Na shërben për këtë revulucioni dixhital”, tha Kryeministri./tvklan.al