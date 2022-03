Rama: 7 pikat e Paketës së Rezistencës Sociale për të përballuar rritjen e çmimeve

16:03 12/03/2022

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar Paketën e Rezistencës Sociale për të përballuar rritjen e çmimeve si pasojë e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.

Në një komunikim për mediat, Rama bëri të ditura 7 pika të kësaj paketë, që do t’u vijnë në ndihmë familjeve më në nevojë për të përballuar produktet ushqimore të shportës, të cilat kanë njohur rritje të çmimeve.

“Sot ne kemi përfunduar dhe kemi miratuar paketën e rezistencës sociale për të vazhduar ta përballojmë goditjen e krizës energjetike pa e rritur çmimin për familjet dhe për biznesin e vogël si dhe për të kompensuar goditjen nga çmimet e shportës të atyre që janë më pak të mbrojtur.

Paketa e rezistencës sociale ka 7 pika:

1-Do të derdhim menjëherë 3.6 miliardë Lekë ose 36 milionë Dollarë për të indeksuar pensionet. Kjo masë do të reflektohet që në pensionin e radhës së 673 mijë e 542 pensionistë.

2-Për 434,000 përfitues ne do të kompensojmë me lekë në dorë rritjen e çmimeve të shportës e cila bazuar në përllogaritjen e INSTAT është 7% ose 25 mijë Lekë të vjetra plus. Qeveria do të japë 30 mijë Lekë të vjetra për 3 muaj rresht si kompensim për rritjen e çmimeve të shportës për pensionistët që marrin më pak se gjysma e pagës minimale, pensionistët e invaliditetit, pensionistë që jetojnë vetëm, persona me aftësi të kufizuara, paraplegjikë, tetraplegjikë apo të verbër dhe të gjitha familjet që janë aktualisht në skemën e ndihmës ekonomike.

3-Mbështetja për fermerët me naftë, taksa do të shkojë në 1.4 miliardë Lekë ose 14 milionë Dollarë me një shtesë plus prej 5 milionë Dollarësh që do të derdhet menjëherë.

4-Do të mbështesim të gjithë shqiptarët që përdorin linjat urbane qytetase dhe ndërqytetase duke derdhur menjëherë 500 milionë Lekë ose 5 milionë Dollarë për të paguar diferencën e çmimit të biletës në mënyrë që asnjë udhëtar mos preket nga ndryshimi i çmimit qoftë kur hipën në autobus brenda qytetit, qoftë kur hipën në autobus për të shkuar nga një qytet në tjetrin.

5-Do ta sjellim 2 muaj përpara futjen në fuqi të ligjit për zerimin e taksës mbi pagat deri në 400 mijë Lekë të vjetra dhe përgjysmimin e taksës mbi pagat deri në 500 mijë Lekë të vjetra si dhe uljen e taksës mbi pagat nga 1.5 në 2 milionë të vjetra.

6-Do tërheqi dy muaj përpara dhe futjen në fuqi të ligjit për pagën minimale e cila në Prill do të bëhet 320 mijë Lekë të vjetra.

7-Energjia, kemi vendosur menjëherë të shtojmë 20 miliardë Lekë të tjera, 200 milionë Dollarë financimin e mburojës së çmimit të energjisë që të vazhdojnë familjet, të vazhdojnë bizneset e vogla të paguajnë sikur këtu s’ka ndodhur asgjë, energjinë elektrike”.

Kryeministri Rama: Taksat e naftës nuk do të hiqen, këtë nuk ka protestë që e zhbën

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se taksat e naftës nuk do të hiqen. Nga zyra e tij në Kryeministri, kreu i qeverisë theksoi se çmimi i energjisë elektrike nuk do të rritet, por as taksat e naftës nuk do të ulen.

“Ta zhgarravisësh sot Shqipërinë në sytë e gjithë botës duhet të mos kesh as minimumin jetik të moralit dhe arsyes njerëzore në raport me kombin tënd që janë rreshtuar në krah të atyre që po vriten.

Në emër të cilit popull shahet dhe akuzohet një qeveri me gjuhën më vulgare kur pa bërë asnjë lloj llogarie dhe duke sajuar fakte të paqëna i kërkohet të heqë dhe taksat e naftës. Kë komunizëm do ulin poshtë këta njerëz? Taksat e naftës nuk do të hiqen dhe këtë nuk ka protestë me drita iPhoni dhe bllokim rrugësh me goma X5 që e zhbën. Taksat e naftës nuk do të hiqen sepse çmimi i energjisë nuk do të rritet”, ka theksuar kreu i qeverisë.

Ndërkohë, Rama bëri të ditur se për zyrtarët e shtetit që përdorin automjetet e shtetit, buxheti do të paguajë vetëm 50% të shpenzimeve për naftë.

Rama: Më vjen turp që në Shqipëri protestohet për pasojat e luftës në Ukrainë

Kryeministri Edi Rama thotë se ndihet i turpëruar për protestat në Shqipëri kundër rritjes së çmimeve si pasojë e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.

Rama thotë se Shqipëria është i vetmi vend i NATO-s dhe Europës ku po protestohet.

“Sot më vjen turp që Shqipëria është i vetmi vend i NATO-s dhe i Europës ku protestohet për pasojat e para të luftës në Ukrainë. Që kërcimi i lartë i çmimit te naftës është pasojë e luftës këtë e mohojnë vetëm ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë dhe pastaj ata të tjerët që dëgjojnë nga ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë. Që kjo qeveri nuk ka pritur luftën apo protestat që ta tregojë ndjeshmërinë e saj thellësisht sociale, këtë e tregojnë shumë gjëra, por së fundmi e tregon më troç se çdo gjë tjetër fatura juaj e energjisë. Fatura e energjisë së çdo familje shqiptare dhe të çdo biznesi të vogël”, tha Rama.

Rama: Kush më akuzon për vjedhje, unë shoh një hajdut. Edhe sikur 4 vjet të zgjasë protesta…

Kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e adresuara ndaj tij nga protestuesit që kërkojnë uljen e çmimeve.

Në një komunikim për mediat, Kryeministri u shpreh se ndjen vetëm keqardhje për protestuesit nëse vazhdojnë ende protestën.

“Jo 4 ditë, jo 4 muaj, po dhe 4 vjet të zgjasë kjo protestë, asnjë gjë tjetër nuk do të bëj përveç shprehjes së keqardhjes për militantët e bunkerit të lirisë që krijojnë turmën sharëse dhe ulëritëse dhe për disa folës që këndojnë të njëjtat këngë nga këtu poshtë dritares sa herë kujtojnë se u hap sheshi për të bërë përshesh dhe u erdhi dita që të përmbysin klasën politike. Klasa politike, të gjithë njësoj domethënë, të gjithë hajdutë, të gjithë gënjeshtarë. Unë mund të kem shumë të këqija të tjera, por vjedhja nuk është njëra prej tyre. Po ja u them hapur fare, tek çdokush që më akuzon për vjedhje unë shoh një hajdut apo një kandidat për hajdut sepse nuk mund t’i thuash tjetrit hajdut në ajër pa e njohur, pa e ditur, pa asnjë provë, pa asnjë fakt, nëse ti vetë nuk je hajdut apo nëse ti nuk je potencialisht një hajdut nëse do kesh gjë në dorë. Ndërsa gënjeshtra unë nuk ju them kurrë atyre që më kanë bërë nderin e jashtëzakonshëm të besimit të dhënë për t’i udhëhequr”, u shpreh Kryeministri.

