Rama: Administrata, faktor kyç për integrimin në BE

18:01 09/02/2024

Kryeministri: Duhet ta shohë veten si skuadra kombëtare

Teksa Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të integrimit në BE, kryeministri Edi Rama konsideroi si pikë kyçe në këtë proces punonjësit e Administratës. Gjatë një konference me punonjësit në Pallatin e Kongreseve, kreu i qeverisë kërkoi më shumë angazhim nga ta, në mënyrë që procesi të përshpejtohet.

“Për ta realizuar këtë arritje historike, administrata publike është faktori kyç i pazëvendësueshëm dhe i patjetërsueshëm.”

Kreu i qeverisë e krahasoi administratën publike me kombëtaren shqiptare të futbollit, por në vend të fitores së një ndeshjeje, do të duhet të fitojë të ardhmen e Shqipërisë.

“Kjo skuadër kombëtare nuk do fitojë asnjë ndeshje futbolli, as disa ndeshje futbolli, as kualifikimet për të shkuar në një kampionat europian apo botëror, por kjo skuadër kombëtare do fitojë të ardhmen e Shqipërisë.”

Gjatë këtij organizimi, një mesazh përcolli dhe Komisioneri për Zgjerimin Oliver Varhelyi i cili tha se modernizimi i administratës publike është një nga gjërat e rëndësishme, por edhe sfiduese në procesin e integrimit të BE, ndërsa përcolli përgëzime për punën e administratës në Shqipëri.

