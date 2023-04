Rama akuza BE-së për vonesat në integrim

23:21 28/04/2023

Në Forumin Ekonomik apel për marrëdhënie më të ngushta me Greqinë e Turqinë

Kryeministri Rama tha ndër të tjera se hapja e negociatave do ta ndihmojë Shqipërinë dhe se ka një frymë të re në marrëdhënien mes vendit tonë dhe Bashkimit Europian. Ai theksoi se Shqipëria e sheh BE-në si të vetmen dritare për përmirësimin e jetës së qytetarëve.

“Liderët e BE-së e kanë parë Ballkanin Perëndimor si një film në Netflix. Na lanë vetëm në një rrugë të gjatë, shtynë pa argumente bindëse procesin e negociatave të anëtarësimit. Ka një frymë të re në marrëdhënien tonë me BE. Hapja e negociatave do ta ndihmojë Shqipërinë. Jemi të detyruar ta shikojmë BE si të vetmen dritare për përmirësim.”

Kryeministri theksoi se ishte çmenduri fakti se Kosova u mbajt peng për liberalizimin e vizave ndërsa nga BE vizat iu dhanë shteteve si Ukraina e Gjeorgjia me 50 milionë banorë. Teksa foli edhe për influencën ruse në Ballkan, Rama tha se marrëdhëniet e Shqipërisë me Rusinë janë njëjtë si gjatë një lufte të ftohtë.

“Ballkani Perëndimor ka qenë pjesë luftërash dhe urrejtje. Ne jemi tani në pjesën më të mirë të historisë së rajonit dhe kjo falë BE dhe SHBA. Prej shekujsh ne nuk flisnim me njëri-tjetrin. Tani 8-9 vitet e fundit ne po flasim. Nëse flasim për politikat e jashtme të vendeve ballkanike ne kemi një panoramë të përzier. Shqipëri është tërësisht pa influencë ruse. Kosova plotësisht pa influencë ruse. Në Serbi dhe Bosnjë kemi një panoramë krejt tjetër. Marrëdhëniet tona me Rusinë janë të një lufte të ftohtë.”

Kreu i qeverisë shqiptare u shpreh i pakënaqur me nivelin e investimeve greke në Shqipëri pasi sipas tij ka një potencial shumë të madh për përmirësim.

“Nuk është nevoja të jemi në BE që të zgjerojmë marrëdhëniet ekonomike me Greqinë. S’kemi pse presim. Greqia tashmë ka kthyer sytë nga rajoni yne. Është humbur shumë kohë në të shkuarën.”

Rama e konsideroi mik të ngushtë presidentin turk Erdogan që ka bërë një punë të mrekullueshme për vendin e tij duke sjellë ndryshime shumë të mëdha.

“Patjetër që ka edhe disa gjëra që mund t’i diskutojmë, por mund të them se BE duhet të diskutojë sjelljen e vet në kohën kur Turqisë iu kërkua që të bënte disa reforma dhe pasi u bënë Turqia u la pas dere. Kanë qenë disa situata jo të thjeshta dhe ajo që erdhi pas është një situatë komplekse. Një gjë është e pamohueshme, me ose pa Erdoganin, Turqia është kryesore për sigurinë e Evropës dhe Evropa duihet ta marrë seriozisht atë“, tha Rama.

