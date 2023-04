Rama akuza rivalëve në Malësinë e Madhe

20:31 30/04/2023

Rama: Këta përçarës s’meritojnë kokër vote!

Në Malësinë e Madhe ku ka prezantuar kandidatin socialist për kyebashkiak Tonin Marinaj, kryeministri Rama tha se ai kishte bërë më shumë për veriun e Shkodrën se demokratët kur ishin në pushtet.

Sipas Ramës, e vetmja arsye përse Ilir Meta dhe Berisha kërkojnë të fitojnë bashki të vendit, është vetëm për të bërë korrupsion dhe për t’i bërë karshillëk SHBA-ve.

Rama akuzoi rivalin demokrat në Malësi të Madhe se po mbjell përçarje fetare.

Ndërkaq, në takimin me biznesmenët, Kryeministri premtoi ngritjen e një task-force të veçantë që do të regjistrojë pronat e atyre që nuk kanë pranuar ligjin 7501 dhe i kanë ndarë tokat me konsensus.

Sa i takon mundësive të reja për biznes, Rama tha se agropërpunimi është një mundësi e mirë, pasi ka bimë mjekesore të këtyre zonave që po eksportohen në vende të ndryshme të botës.

Klan News