Rama: Amnistia fiskale do bëhet me çdo kusht!

15:40 18/12/2022

“Formalizojmë paratë e emigrantëve, SHBA e BE do na kuptojnë”

Pavarësisht kritikave të ndërkombëtarëve, Kryeministri Rama nuk heq dorë nga amnistia fiskale. Mesazhin partnerëve ua dha nga mbledhja e Këshillit Koordinues të Diasporës, duke i paralajmëruar për formalizmin e të ardhurave të shqiptarëve në emigracion.

“Ne do ta bëjmë amnistinë, me çdo kusht! Edhe bashkësia ndërkombëtare, sidomos Bashkimi Evropian do ta kuptojë sepse përderisa e bën Italia njëherë në 3 vjet dhe vende të tjera. E kanë bërë të tërë në një moment të caktuar! Ne nuk kemi pse privohemi nga kjo e drejtë, se jemi të vegjël, se na paragjykojnë përtej çdo llogjike”, tha kryeministri.

Prerazi hodhi poshtë se përmes kësaj nisme do të pastrohen para të drogës, duke ftuar këdo të zhvishet nga paragjykimi, se të gjithë emigrantët shqiptarë janë eksponentë të botës së krimit.

“Nuk mund të penalizohen 99% e shqiptarëve që kanë punuar dhe jetuar, në 3 lloj punësh dhe që janë abuzuar nga pronarë me pashaportën e vendit ku ata kanë shkuar. Për shkak të atij 1% që as nuk është objekt i kësaj amnistie të kësaj natyre dhe as nuk i përfaqëson kurrsesi të gjithë shqiptarët”, u shpreh Rama.

Për Ministren e Jashtme, Olta Xhaçka, diaspora nuk është thjesht një burim të ardhurash, por dhe një partnere e jashtëzakonshme në forcimin e marrëdhënieve të shqiptarëve kudo ndodhen.

“Diaspora pra, është pa as më të voglin dyshim një burim i jashtëzakonshëm mundësish njerëzore, intelektuale, shkencore, ekonomike por edhe politike. Dhe nëse nuk gjejmë mënyrat më të mira për të ndërtuar me diasporën modele bashkëpunimi, unë besoj që historia nuk do të na e falë”, tha Xhaçka.

Në mbledhjen vjetore të Këshillit Koordinues të Diasporës u ra dakord që vitin e ardhshëm, që përkon me 145-përvjtorin e Lidhjes së Prizrenit të mbahet edhe samiti i Diasporës.

