Rama analizë me ministrat, gazetarja Zotka: Mbledhja do vijojë dhe nesër

16:44 04/01/2023

Kryeministri i vendit Edi Rama ka mbledhur ministrat në “Vilën 30” në një takim informal.

Në një lidhje të drejtëpërdrejtë për edicionin e lajmeve në Tv Klan gazetarja Elja Zotka raportoi se ky takim është një format që kryeministri e praktikon që nga viti 2012.

Zotka theksoi se në këtë takim informal diskutohet nga anëtarët e kabinetit qeveritar për punën e bërë gjatë vitit 2022 dhe prioritetet e secilit dikaster për në vijim.

Pyetje: Cili është qëllimi i këtij takimi dhe pse në “Vilën 30”?

Elja Zotka: Ky është një format që Kryeministri Edi Rama e praktikon që në vitin 2012 kur mori Partia Socialiste mandatin e saj të parë. Është një mbledhje informale sepse bëhet një diskutim nga të gjithë anëtarët e kabinetit qeveritar për çfarë është bërë gjatë vitit që lamë pas dhe se çfarë janë prioritetet e çdo dikasteri në vitin që sapo kemi hyrë.

Do të jenë të gjithë ministrat me radhë që do të raportojnë gjatë pasdites së sotme, ndërkohë mbledhja do vijojë dhe nesër. Të pranishëm do të jenë dhe drejtuesit politikë të qarqeve, 12 përfaqësuesit politikë të qarqeve të Partisë Socialiste, ata do të diskutojnë gjatë ditës së nesërme dhe sigurisht në fokus të diskutimeve të tyre do të jenë zgjedhjet e 14 Majit.

Edhe diskutimet e mbledhjes do të fokusohen te zgjedhjet lokale, do të bëhen të ditura dhe kandidaturat e mundshme për 61 bashkitë ku socialistët do të kandidojnë dhe rezultatet, shpresojmë që do të bëhen të ditura nga vetë kryeministri me anë të një postimi. Mbledhje të tilla bëhen dy herë në vit nga qeveria shqiptare, një në fillim të vitit dhe një në Gusht kur pritet të fillojë sezoni i ri politik dhe parlamentar./tvklan.al