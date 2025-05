Ambicien e tij për të shënuar një rekord europian, Edi Rama e ndau që në orët e para të mëngjesit me ndjekësit e tij në rrjetet sociale.

“Mora dhe lajmin që grupkapitulli tjetër i negociatave u aprovua për t’u hapur. Pra kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për t’u hapur dhe kam besim dhe shpresoj dhe uroj që me fuqinë e re të 11 majit do të hapim edhe ato 11 të tjera në tryezën e negociatave brenda këtij viti. Ky do të ishte një rekord europian, sepse asnjë vend nuk i ka hapur të gjithë kapitujt në një vit dhe asnjë vend nuk i ka mbyllur negociatat në 3 vjet. Ne kemi nisur vjet, kemi 2027-ën si afat, edhe fati europian është në duart tona.”

Mandatin e katërt thotë se nuk e do për karrigen e tij, por për fatin e Shqipërisë, të cilin e sheh të lidhur ngushtë vetëm me të dhe Partinë Socialiste.

“Tani këtë punë kam për të fituar apo s’kam për të fituar, nuk është çështja a fitoj apo nuk fitoj unë. Kjo nuk është fare personale. Nuk është hiç, por hiç për karrigen time. Se po të jetë personale dhe për karrigen time, e po pastaj nuk po rri unë në atë karrige e po vjen dikush tjetër, por kjo është çështja për të fituar Shqipëria. Shqipëria fiton me mua dhe PS.”

Edi Rama nuk ka asnjë dilemë për një fitore aritmetike, por ajo që kërkon është një fuqi popullore, për t’u ulur siç thotë ai, si i barabartë në tryezën e unionit.

“Padiskutim që do të fitojmë. Por sa? Çfarë fuqie do të na japë 11 maji, populli shqiptar. Ndaj nëse ne fitojmë aq sa kemi sot, ose më pak seç kemi sot, ne kemi fituar zgjedhjet, por s’kemi marrë fuqi më të madhe. Çdo gjë mbi këtë është fuqi sepse ne jemi duke kërkuar mbështetje për Shqipërinë në BE. Po e shohin të gjithë procesin sesa Shqipëria në BE ka mbështetjen e popullit.”

Dhe sa për kundërshtarin e tij në kampin blu gati, si në çdo dalje i kujton disfatën e radhës.

“Kush do të fitojë bufi? Një politikan i lashtë si gjetje arkeologjike që vjen vërdallë nëpër Teatrin e Butrintit sikur është gjallë. I pashpresë i dëshpëruar që rri edhe nuk shkon në shtëpi për hallin e tij.”

Ndjekësve që i kujtojnë infrastrukturën e amortizuar, i kundërpërgjigjet me evenimentin çiklistik që do të mbahet në Shqipëri në datat 9, 10 dhe 11 maj.

“Po s’i shpjegohet që Giro d’Italia e bën nisjen e madhe nga Shqipëria. Erdhën italianët për të kontrolluar gjithë gjërat që duheshin. Si shpjegohet që jo vetëm s’i gjetën rrugët copë dhe kanë tre etapa për bërë në Shqipëri, por përkundrazi thanë u impresionuam nga infrastruktura në Shqipëri. Apo thuaj patronazhistë nga Italia me biçikletë që vijnë këtu të thyejnë qafën me rrugët copë-copë.”

