Rama: Askush nuk do gëzojë 1 metër pa leje, llumi në polici dhe drejtësi na turpëroi për një gardh

12:37 27/09/2022

Ndërtimet pa leje Kryeministri Edi Rama i konsideron një problem që duhet zgjidhur, dhe për këtë arsye qeveria ka miratuar ligjin për konfiskimin e objekteve shumëkatëshe që kanë metra pa leje, të blerjes së tyre nga pronari apo dhurimit.

Në takimin me përfaqësues të biznesit për bilancin e sezonit turistik veror, Kryeministri u shpreh se politika për të ndëshkuar ndërtimet pa leje do të bëhet akoma më e rreptë.

“Akoma kemi probleme me ndërtimet. Kemi shumë ndërtime me leje që respektojnë lejen në volume por jo gjithmonë nuk e respektojnë në aspektin e arkitekturës, cilësisë. Pa i përmbushur këto të dyja, pa mbyllur përfundimisht historinë e ndërtimeve pa leje dhe ngacmimin e territorit jashtë lejeve dhe planeve dhe pa rritur cilësinë e ndërtimeve që janë për turizëm, lëmë mangut një komponent shumë të rëndësishëm. Për këtë arsye do shtrëngojmë akoma më shumë politikën e ndërtimeve pa leje dhe askush nuk ka për ta gëzuar një metër katrorë tepër jashtë lejes dhe do ta zgjedhin vetë çfarë do bëjnë; do t’i dhurojnë, do t’i blejnë me çmimin e tregut plus të indeksuar, apo do t’ju konfiskohet fare. Për aspektet penale të çështjes, ato janë punët e tyre të drejtësisë, nuk janë të qeverisë”.

Rama foli edhe për rastet kur qytetarë të zakonshëm në qytet apo në fshat janë dërguar nga policia dhe prokuroria për ndjekje penale për një dritare apo mur mbajtës pa leje.

Në këtë pjesë Kryeministri përmendi “llumin në polici dhe në prokurori”.

“Jemi ndjerë më shumë se një herë të turpëruar për faj të llumit që gëlon në sistemet e drejtësisë, dhe llumi në drejtësi bashkë me llumin në Policinë e Shtetit dhe inspektorate e ka shumë të lehtë të çojë me ndihmën e prokurorëve të zellshëm që kur vjen puna te ndërtuesit e mëdhenj e mbyllin me para çështjen, njerëz që kanë ndërtuar pa leje një gardh, një mur, gjysmë shtese në fshat, dhe raste flagrante janë bërë dhe publike. Një kotec, një mur mbajtës, një avlli, dritaret e famshme të Bojken Lakos që të të nxjerrë dhe bojën botërisht, dhe e kanë të pamundur që të veprojnë ndaj kateve pa leje në mes të Tiranës që janë shumë më pak seç kanë qenë. Raporti është më shumë se sa 1 me 10. Kur ne kemi nisur këtë betejë që nuk ka pasur pallat në Tiranë që kishte ndonjë metër pa leje.

Mësimi që kemi nxjerrë është që këta me prokurorët e korruptuar e zgjidhin siç e zgjidhin edhe ata që nga një anë tatimet i çojnë në prokurori për evazion dhe nga ana tjetër dali pa lagur. Atëherë kjo është zgjidhja që ne kemi gjetur. Asnjë metër nuk do ta gëzojnë dot. Ka filluar dhe kontrolli përgjatë bregdetit”, theksoi Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al