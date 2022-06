Rama: Askush s’është i paprekshëm

23:39 13/06/2022

Kim: Shqipëria, në moment kritik. Mbroni demokracinë

Një muaj pasi nuk e fshehu zhgënjimin ndaj SPAK-ut, Kryeministri Rama duket se i ka lënë pas akuzat për selektivitet në punën e prokurorëve, teksa foli nga konferenca e parë kombëtare antikorrupsion për drejtësi të pavarur. Si dëshmi solli arrestimet e zyrtarëve të lartë në radhët e socialistëve në nivel qendror e lokal.

“Kush e mendonte në këtë vend deri pak vite më parë se do të vinte dita vetëm pak vite më pas nga reforma në drejtësi që askush nuk do ndihej i paprekshëm dhe që anëtarë qeverie, përfaqësues të zgjedhur në pushtetin vendor, deputetë do të merreshin nën hetim dhe do të akuzoheshin nga një prokurori tërësisht e ndarë nga politika dhe tërësisht e fokusuar te misioni i saj për të bërë drejtësi”.

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim, tha se Shqipëria ndodhet në një moment kritik të historisë, ku duhet të zgjedhë të jetë një partner I SHBA-ve dhe jo një problem në luftën anti-korrupsion.

“Jeni në një moment kritik të historisë tuaj, duhet të vendosni në çfarë rruge do të shkoni, përpara apo do të ecni pas. Ne duam që Shqipëria të jetë përherë e më tepër një partnere dhe jo një problem”.

Kryeministri paralajmëroi ngritjen e një strukture të posaçme, me ekspertizë të huaj për dhënien e tenderave, duke pranuar problematikën si dhe mungesën e transparencës.

“Pse jo kompani ndërkombëtare, se problem nuk është vetëm korrupsioni, apo përzierja me qëllimin e devijimit të ligjit për përfitim, por është edhe paaftësia për të ndërtuar procese profesionale.”

Rama nuk harroi të përmendte dixhitalizimin e sistemit qeverisës, ku sipas tij nga 300 mijë kontakte fizike në 2013-ën, tani më thuajse çdo shërbim aksesohet online.

