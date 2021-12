Rama: “Automation Alley” e interesuar të vijë në Shqipëri

18:59 04/12/2021

“Një mision i tyre do të vizitojë vendin tonë”

Vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kryeministri Edi Rama e nisi me një takim në organizatën “Automation Alley” me qendër në Detroit të Michigan. Kreu i qeverisë shqiptare tha se gjatë takimit me përfaqësues të industrisë automotive amerikane u njoh me interesin e tyre për të investuar në Shqipëri.

“Ramë dakord që një mision i Automation Alley” do të vijë në Shqipëri për të parë nga afër si edhe për të kuptuar më mirë gjithçka po ndodh me Ballkanin e Hapur dhe transformimin e tregut në një treg të lirë të madh që e favorizon më shumë Shqipërinë”.

“E kam vizituar Shqipërinë ne 1984. Shqiptarët janë të mrekullueshëm, jemi me fat që kemi këtu një komunitet prej 120 mijë shqiptarësh. Ne e vlerësojmë miqësinë tonë me përfitime midis dy vendeve, ne do të punojmë për organizimin e një misioni tregtar në Shqipëri dhe presim me padurim të vijmë për të përfituar nga miqësia dhe ngrohtësia që ka vendi për të ofruar”.

Kryeministri Rama tha se u fol për oportunitetet që ofron Shqipëria për kompanitë e huaja.

Tv Klan