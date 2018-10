Rama: Babalja, konspiracion për rrëzimin e qeverisë

Audio përgjimi që Kryeministri zgjedh ta quajë filmi “Babalja 1”, me skenar dhe regjit të Partisë Demokratike, për të ka qenë një përpjekje e pastër për të rrëzuar qeverinë.

“Në filmin Babale 1, kemi bashkëpunim me elementë të krimit të organizuar. Të burgosur për krim të organizuar. Kemi korrupsion, kemi përfshirje të drejtpërdrejtë të partisë politike në bashkëpunim dhe me oferta korruptive dhe kemi edhe më shumë se kaq, sepse filmi është konceptuar dhe skenari është shkruar në 2 skuta të shtetit shqiptar. Unë do ju ftoja që të jepnit një ndihmesë për publikun që kjo shfaqje ekstreme e brutalitetit të politikës më të ulët ndaj opinionit publik, të mos kalojë si një nga shfaqet e radhës”.

Rama thotë se e di të vërtetën deri në fund, pasi atë e ka zbuluar posaçërisht për të një grup pune i ngritur me urdhër të tij. Nëse mediat e bëjnë publike këtë të vërtetë, ai thotë se do të jetë ai që do të zbulojë skenarin ku eksponentë të PD, që janë përfshirë në këtë montazh, kanë kryer një sërë veprash penale.

Nga mediat kërkoi të zbardhin dhe të vërtetën e Taulant Ballës, që akuzohet nga oficeri Emiliano Nuhu se ka qenë pjesë e kërcënimit me armë që i është bërë nga babai dhe xhaxhai i Rexhep Rrajës në komisariatin e Fushë-Krujës.

Për të ashpërsuar luftën kundër krimit të organizuar në të njëjtën konferencë të zhvilluar pas mbledhjes së qeverisë, Kryeministri lajmëroi dhe një sërë masash që do të ndërmerren.

Të dënuarit dhe të dyshuarit si të përfshirë në krimin e organizuar dhe organizata terroriste do të ketë monitorim 24 orë në burgje me kamera. Do të përgatitet një pakete ligjore për të goditur grupet e “të fortëve”.

Në funksion së sigurisë, një tjetër vendim i marrë nga qeveria është ai për vendosjen e oficerëve të sigurisë në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar.

Tv Klan