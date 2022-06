Rama: “Ballkani i Hapur” ka sjellë përfitime konkrete. Po krijohet një hapësirë europiane ndërveprimi

17:58 07/06/2022

Rrugës për në Ohër, në prag të samitit “Open Balkans”, Kryeministri Edi Rama është ndalur në Qafë Thanë në kufirin me Maqedoninë e Veriut. Kreu i qeverisë shprehet se me anë të kësaj nisme po krijohet një hapësirë europiane ndërveprimi.

“Është shumë e rëndësishme për faktin se kështu bëhet edhe konkrete për shumë kënd që pyet “ore ça është ky Ballkani i Hapur” dhe për t’i dhënë përgjigje shumë të thjeshtë të gjitha fantazive, konspiracioneve imagjinare, paranojave, edhe patjetër intoksimit të propagandës që shkon kundër bashkëpunimit, që shkon kundër paqes, që shkon kundër zhvillimit, që shkon kundër gjeneratave të tjera. Nga ana tjetër besoj që sa më shumë shembuj konkretë të jenë përpara syve dhe në veshët e njerëzve, aq më e qartë bëhet gjithçka. Është fantastike që ne po arrijmë të lehtësojmë kaq shumë dhe do vijojmë të lehtësojmë të gjithë ata që prej shumë vitesh në fakt bëjnë tregti me këto vende dhe prej vitesh torturohen me këto forma barbare të rrugëve të vjetra të burokracive dhe të komunikimeve që nuk kanë asgjë të përbashkët me hapësirën europiane të ndërveprimit. Këtu po krijohet faktikisht një hapësirë europiane ndërveprimi”, tha Rama.

Sipas kryeministrit Rama, nisma e “Ballkanit të Hapur” ka sjellë përfitime dhe rezultate konkrete në drejtim të lehtësimit të tregtisë dhe njohjes reciproke të Operatorëve Ekonomikë të Autorizuar.

Sipas Ramës për operatorët ekonomikë në Ballkanin e Hapur ka:

Më pak kontrolle fizike dhe të dokumentacionit në krahasim me operatorët ekonomikë të tjerë;

Trajtim prioritar dhe njoftim prioritar në rast seleksionimi për kontroll doganor;

Mundësi për të kërkuar hapësira specifike përveç zyrave doganore për kontrollet e doganës./tvklan.al