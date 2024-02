Rama: Bankat të digjitalizojnë shërbimet brenda vitit, nuk ka justifikim

12:51 01/02/2024

Kryeministri Edi Rama është treguar kritik me bankat e nivelit të dytë, të cilave u kërkoi të digjitalizojnë shërbimet. Gjatë një takimi me përfaqësuesit e tyre, kreu i qeverisë e konsideron të pajustifikueshëm faktin që transaksionet ekonomike të bëhen ende me para cash, dhe nuk është zbatuar aplikimi i protokolleve të “Open banking”.

“Besoj që është koha për t’u kuptuar mirë së bashku që ne nuk mund të jemi një vend që mbetet shumë i mbyllur karshi inovacionit në sistemin bankar.”

Kryeministri Edi Rama nxiti bankat të punojnë drejt inovacionit si një prej 3 drejtimeve kryesore ku Shqipëria duhet të jetë kampione në Europë.

“Kemi një sistem bankar që ka të gjitha virtytet pozitive të një sistemi tradicional, tani ne nuk jemi më në listën gri dhe kemi të gjitha arsyet të kërkojmë me zë të lartë nga bankat që të jenë në lartësinë e kësaj sfide që është sfida e Shqipërisë, është një sfidë shumë e fortë e Shqipërisë dhe Shqipëria 3 drejtime ka ku mund dhe duhet të shkëlqejë në Europë; turizmin, energjinë dhe inovacionin.“

Sipas kreut të qeverisë, ky proces do ta ndihmojë Shqipërinë edhe për të krijuar një sistem mbrojtës më efiçent ndaj sulmeve kibernetike.

Guvernatori i Bankës Gent Sejko u vuri si afat bankave të nivelit të dytë që deri në muajin qershor të realizohet digjitalizimi i sistemit financiar “open banking”.

“Ne kemi një Komitet Kombëtar të Pagesave që është mbledhur në mënyrë frekuente. Pastaj Open Banking me afate është elaburuar dhe deri në Qershor duhet bërë, nga 2-3 banka, kjo nuk ka diskutim se është detyrim ligjor. “

Kryeministri e vlerëson prioritet kombëtar dhe strategjik dixhitalizimin e shërbimeve bankare dhe u shpreh se Banka e Shqipërisë duhet ta udhëheqë këtë proces dhe nuk do të pranohet asnjë justifikim nga bankat e nivelit të dytë.

