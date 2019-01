Rama: Basha, asnjë mundësi të hedhë baltë mbi ministret e reja

Kryeministri Edi Rama tha se Kryeopozitari Basha po i sulmon ministret e reja si të panjohura, pasi sipas tij, nuk ka asnjë mundësi të hedhë baltë mbi to.

“Po e nis nga shprehja brutale dhe e neveritshme e Kryetarit të PD në këtë foltore, që iu drejtua zonjave në podiumin e qeverisë duke thënë me fjalë të pamenduara atë që është problemi i tij dhe i këtyre. Nuk kanë, të paktën për disa kohë, asnjë mundësi të hedhin baltë. Zero. Sepse kush është bashkuar me ne, në qeveri, duke ardhur nga të tjera drejtime, ka një karrierë profesionale dhe ka një integritet të padiskutueshëm dhe mishëron atë që jemi ne dhe atë që e ka bërë PS thelbësisht të ndryshme nga partitë e tjera”. Rama tha se edhe vetë kishte ardhur nga rruga e shoqërisë dhe jo e partisë.

Shkëmbime batutash Rama pati edhe me ish-Kryeministrin Sali Berisha, për të cilin tha se ka një hall të madh. Se cili është ai, Rama tha se nuk mund ta ndante me publikun.

“Lëreni doktorin sot mos e ngacmoni se ka hall. Sali ta qaj hallin me mesazhin që ke marrë, të vështirë e ke… Ky ka një hall shumë të madh, unë nuk e ndaj dot me ju, por ka një hall shumë të madh. Nuk fliste sot, e patë”.

“Sot është 21 Janari, këta vranë 8 vjet më parë, sot ata vijnë këtu dhe janë të karikuar nga ideja se drejtësia nuk do të vijë. Mendojnë akoma se do të vazhdojnë ta ngatërrojnë dhe ta përmbysin Reformën në Drejtësi. 21 Janari mbetet ende një plagë e hapur deri në fund, e paketuar dhe e pandëshkuar. Por është e vërtetë se gjykatësit e 21 Janarit sot janë rrugëve dhe nesër mund të përfundojnë prapa hekurave. Natyrisht që të gjithë do të donim që kjo çështje të ishte mbyllur dhe ata të ishin prapa hekurave, por pikërisht se ne nuk jemi uzurpatorë, por reformatorë”, tha Rama, duke folur në 8 vjetorin e vrasjes së 4 protestuesve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. /tvklan.al