Rama: Basha e Berisha nuk kanë legjitimitet veç e veç. Sjellja e policisë në protestë, për t’u admiruar

11:11 11/01/2022

“Në PS nuk ka kacafytje për interesa vetjake”

Kryeministri Edi Rama zhvilloi një mbledhje me Kryesinë e Partisë Socialiste këtë të martë. E teksa tregoi për çfarë u diskutua në mbledhje, ku theksi ishte vënë tek rinia, Rama u pyet edhe për situatën politike në vend, ku fokusi është tek Partia Demokratike.

Kreu i qeverisë tha se situata e opozitës është e vështirë dhe uron që të shkojë drejt një zgjidhjeje paqësore. Ndërsa teksa u pyet se me cilin do të bashkëpunojë me opozitën, kreu i qeverisë u shpreh se Basha e Berisha nuk kanë legjitimitet veç e veç.

Pyetjes për reagimin e policisë ndaj protestës, Rama iu përgjigj duke thënë se Basha u tregua i papërgjegjshëm duke fortifikuar selinë e partisë në vend që të kishte kërkuar ndihmën e uniformave blu.

Një koment, kreu i qeverisë e bëri edhe për vendimin e Kryesisë së PD-së për përjashtimin e Berishës dhe 8 anëtarëve të tjerë.

Rama tha se në selinë rozë që ai drejton nuk ka kacafytje për interesa vetjake, ndërsa ajo që po ndodh tek PD-ja është betejë e “dy kufomave që kanë marrë peng gjithë demokratët”.

Rama: Veç e veç, Basha e Berisha nuk kanë legjitimitet

Kryeministri Edi Rama tha këtë të martë se situata aktuale në PD është e vështirë dhe se uron që ky proces të shkojë drejt një zgjidhjeje paqësore. Kur u pyet nëse mazhoranca do të bashkëpunojë me opozitën për zgjatjen e afateve të vetingut apo për reforma të tjera që kërkojnë konsensusin e saj, Kryeministri u shpreh se veç e veç, Basha e Berisha nuk kanë legjitimitet.

“Është gjithçka për t’u parë sepse nuk dimë më kush është kush në këtë histori dhe kush përfaqëson kë. Sigurisht të dy këta përfaqësues të mbetur nga e shkuara në këmbë nuk kanë asnjë legjitimitet veç e veç. Sigurisht që deputetët e PD, pavarësisht të njërit apo tjetrit, janë legjitimë, sepse janë aty me votën e popullit dhe natyrisht për sa kohë ne do të shohim se ka shans për bashkëpunim dhe bashkërendim të çfarëdolloj natyre ne jemi aty për ta bërë këtë. Por situata është jashtëzakonisht e vështirë për momentin dhe do të shikojmë si do zhvillohet… Uroj që të jetë një proces që shkon drejt një zgjidhje paqësore, uroj që dhuna që pamë dhe fortifikimet nga ana tjetër, që janë dy anë të së njëjtën medalje, të mbeten pas”.

Sa i përket reagimit të Policisë së Shtetit në protestën e së shtunës, Rama tha se ajo ishte sfida më e vështirë e saj në këto 30 vjet, sfidë të cilën e përballoi tha Kryeministri me një qetësi për t’u admiruar.

“Policia e Shtetit ishte në sfidën e vet më të vështirë në këtyre 30 viteve sepse kurrë ndonjëherë më parë nuk e ka pasur sfidën që të futet në oborrin e një partie për të ndarë dy palë që kacafyten dhe që mund të shkojnë deri në gjakderdhje. E ka trajtuar çështjen me një profesionalizëm, qetësi dhe kalkulim risku për t’u admiruar. Por gjithçka mund të evitohej, nuk kishte nevojë për ta fortifikuar Partia Demokratike, mund të lajmërohej policia e shtetit dhe të thirrej për ta mbrojtur dhe nuk do kishte pasur asgjë të tillë. As dhunë dhe as kundërpërgjigje”.

Rama: Basha i papërgjegjshëm. Fortifikoi godinën në vend se të kërkonte ndihmën e policisë

Kryeministri Edi Rama e quajti papërgjegjshmëri sjelljen e Lulzim Bashës, që sipas tij fortifikoi godinën e PD dhe nuk kërkoi mbrojtjen e Selisë Blu nga policia e Shtetit. Nëse do të kishte bërë këtë, Rama tha se mund të ishte shmangur dhuna në protestën së shtunës.

“Policia e Shtetit ishte në sfidën e vet më të vështirë në këtyre 30 viteve sepse kurrë ndonjëherë më parë nuk e ka pasur sfidën që të futet në oborrin e një partie për të ndarë dy palë që kacafyten dhe që mund të shkojnë deri në gjakderdhje. E ka trajtuar çështjen me një profesionalizëm, qetësi dhe kalkulim risku për t’u admiruar. Por gjithçka mund të evitohej, nuk kishte nevojë për ta fortifikuar Partia Demokratike, mund të lajmërohej policia e shtetit dhe të thirrej për ta mbrojtur dhe nuk do kishte pasur asgjë të tillë. As dhunë dhe as kundërpërgjigje”.

“Faktikisht Lulzim Basha disa herë në mënyrë të përsëritur në vijim bëri atë që nuk mund ta bëjë kurrë dikush që ka sensin e përgjegjësisë ndaj njerëzve, ndaj institucionit që përfaqëson, ndaj ligjeve të vendit, duke folur për fortifikime dhe duke bërë fortifikime, në vend se qartësisht të fliste për nevojën që ai institucion të mbrohej nga Policia e Shtetit. Dhe duke e përjashtuar policinë dhe sjelljet, reagimet para dhe pas me Policisë janë të ngjashme si dy pika ujë të dy kufomave politike dhe prandaj po ju them që është e njëjta mbetjeje e ndarë përgjysmë s’ke ça zgjedh se është njësoj.”

Rama: Në PS jemi të gjithë bashkë, dy kufomat e PD-së kanë marrë peng demokratët

Kryeministri Edi Rama pas përfundimit të mbledhjes me Kryesinë e Partisë Socialiste ka komentuar vendimin e Kryesisë së Partisë Demokratike që përjashtoi Sali Berishën dhe 8 anëtarë të tjerë nga partia. Rama tha se beteja në PD bëhet për interesa vetjake.

“Kjo është për të qarë dhe për të qeshur, por nuk mund të qaj gjatë gjithë kohës për gjendjen dramatike ku është opozita dhe ndonjëherë edhe mund të qeshim. Nuk më rezulton që ka pasur anëtarë të kryesisë së PS që kanë dashur të marrin këtë godinë me dhunë edhe nuk me rezulton qe të kemi ndërtuar fortifikime në ndërtesë për t’u mbrojtur ndaj tyre dhe ne jemi të gjithë bashkë, nuk jemi në një proces kacafytje për interesa vetjake siç janë dy kufomat e PD-së që kanë marrë peng të gjithë demokratët duke u kacafytur me njëri tjetrin. Është një kacafytje që asnjëri mos lëshojë tjetrin se po ra njëri bie dhe tjetri”, tha Rama.

A po plaket PS? Rama e vë theksin tek rinia: Ripërtëritjet, karakteristikë e jona

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një mbledhje me Kryesinë e PS-së.Në fokus të diskutimeve kanë qenë dy pika kyçe njoftoi Rama, riorganizimi tërësor i të gjithë rrjetit rinor të PS-së, por edhe Kongresi që sipas kreut të qeverisë do të drejtojë sfidat e përbashkëta të partisë dhe qeverisë për katër vitet e ardhshme.

Duke iu përgjigjur edhe pyetjes së gazetarëve nëse PS po plaket, Rama tha se ripërtëritja, riorganizimet dhe fitoret kanë qenë gjithmonë një karakteristikë e PS.

Edi Rama: Ne kemi diskutuar për dy aktivitete të rëndësishme në vijim, një aktivitet është në 15 Janar, një aktivitet i rinisë socialiste dhe progresiste në funksion të një riorganizimi tërësor të të gjithë rrjetit rinor të PS, por edhe përtej PS në kuptimin, një rrjet aktivizmi, vullnetarizmi, qytetarie progresive në funksion të komunitetit në funksion të shoqërisë dhe sigurisht ku ne dëshirojmë që të ndërveprojmë me të rinjtë dhe t’u japim mundësinë që të kenë një mbështetje për çka ata mund të jenë të vlerësuar të bëjnë si qytetarë si aktivistë, si njerëz të interesuar përtej punëve të veta. Pastaj është ngjarja e Kongresit të PS që do të drejtojë sfidat e përbashkëta të partisë dhe qeverisë për katër vitet që vijnë.

Pyetje: Është duke u plakur PS meqë e vendosët theksin tek rinia?

Edi Rama: Të gjithë jemi duke u plakur Muhamed, por në fund të ditës nuk ka rëndësi sa të shkruhet mosha në certifikatë, por se sa ndihesh. Gjithmonë ripërtëritja, gjithmonë riorganizimet, shkuarja përpara, fitoret kanë qenë një karakteristikë e jona./tvklan.al