Rama: BE mos përkëdhelë Serbinë, viktimë është Kosova

Kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer aspak deklaratat e forta dhe akuzat ndaj Serbisë si dhe Bashkimit Europian. Në konferencën e përbashkët për shtyp pas mbledhjes mes dy qeverisë asaj të Kosovës dhe Shqipërisë, Rama tha se Bashkimi Europian është duke përkëdhelur Serbinë.

“Serbia nuk është viktimë, Kosova është viktimë. Gjërat duhet të marrin fund, siç dëshirojmë për vete, edhe për fqinjët serbë edhe për gjithë rajonin. Të mos na tregojnë përralla miqtë europianë dhe Serbinë e përkëdhelin”.

Kreu i qeverisë tha gjithashtu, se Shqipëria është e vendosur për të pasur një partneritet strategjik me Serbinë, por kjo e fundit nuk mund të jetë me dy fytyra.

“Shqipëria është e vendosur të krijojë një partneritet strategjik me Serbinë, por ajo nuk mund të ketë dy fytyra një me ne, një me Kosovën.

Serbët, Metohijen ta mbajnë për vete kjo është republika e Kosovës kjo është diçka që nuk lëvizet nuk negociohet më. Nëse Kosova e ka kapërcyer të shkuarën ka ndërtuar shembullin më të mirë të minoritetit dhe serbët gëzojnë liri dhe të drejta, le më pastaj shqiptarët në Serbi”.

Rama ftoi të gjithë që bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë ta shohin me sytë e sotëm dhe jo të së shkuarës.

“Kush e shef bashkëpunimin e Kosovës me Shqipërinë me sytë e së kaluarës, e ftoj ta shikoj me sytë e të tashmes. I bëj ftesë Serbisë të zbresë me këmbë në tokë se rruga e së ardhmes nuk mund të ndërtohet me thika pas shpine ndaj shqiptarëve dhe me një reagim reaktiv sa herë që Kosova merr një certifikatë ndërkombëtare. Përpjekja e radhës e Kosovës ishte për të hyrë në Interpol dhe Serbia reagoi direkt. /tvklan.al