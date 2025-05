Takimin e parë elektoral të kësaj të marte në Librazhd, kryesocialisti e nis me ironizimin e deklaratave të drejtuesit të Qarkut të Elbasanit në kampin kundërshtar, Tomor Alizotit.

“Kam ardhur me shumë frikë dhe gati-gati isha duke u kthyer mbrapsht se ka dalë njëri këtej që do na hajë të gjallë. Ai ha me gjithë mend”, tha Rama.

Në këtë bashki prezantoi programin për 4 vitet e ardhshme dhe krahasimin e bën me çfarë gjeti 12 vjet më parë. Premton kufi minimal 200 Euro për pensionet dhe ndërkohe tregon me shifra të gjitha format e kompesimit që përfitojnë.

“Janë 80 milionë Euro për kompensime të ndryshme mujore, janë 161 milionë Euro për bonuse të njëhershme, janë 57 milionë Euro për rimbursim barnash”, tha Rama.

Pasdite në Kavajë risolli shembullin e kryetarit të Partisë Demokratike të këtij qyteti që doli fitues në primare për të treguar se Berisha siç thotë nuk i do modelet që mbështeten nga qytetarët, por do të nënshtruar.

“Ku është Hysa. Nuk ëhstë në skuadër. Bufi nuk do individë të lirë, bufi do skllevër”, thotë Kryeministri.

Sipas tij Berisha i ka ndëshkuar të gjithë mbështetësit e tij me injorim dhe sjell dy qytetet që e mishërojnë më mirë këtë mentalit.

“Tropoja dhe Kavaja janë dy pikat që kanë pasur më pak investime nga qeveria e bufit se sa gjithë të tjerat në Shqipëri. Mendoni se është rastësi? Jo”, tha Rama.

Por ai jep dhe arsye të tjera përse Berisha duhet ndëshkuar me votë në 11 Maj.

“Ma tha bukur një zonjë, ‘po gjtihë jetën na kanë thënë që duhet të kujdesemi për pleqt, si është kjo punë që ne duhet të zgjedhim një plak që të kujdeset për ne’. Ai i gjëmo bishtit të vetë”, tha Rama.

Por tregoi dhe arsyet përse i duhet dhënë PS-së mandati 4.

“Na jepni 5 dhe ne do jua kthejmë 5-fish në një mandat”, shprehet Rama.

