Rama: Berisha furnizoi me naftë tanket e Millosheviçit

Kryeministri Edi Rama vazhdoi edhe këtë të premte me akuzat ndaj paraardhësit të tij në detyrë, Sali Berisha. Kreu i ekzekutivit tha se Berisha ka furnizuar me naftë tanket e kasapit të Ballkanit, Sllobodan Millosheviç, por nga ana tjetër sot quan “argat albanofob të Beogradit” Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

“Furnizoi me naftë tanket e Kasapit të Beogradit. Bëri thirrje për të refuzuar Rambujenë.Shpalli terroristë marksistë-leninistë luftëtarët e UÇK. Ibrahim Rugova s’denjoi t’i fliste më derisa vdiq. Sot e quan Presidentin e Kosovës argat albanofob të Beogradit! Vesi del me shpirtin”, tha Rama.

Berisha ka akuzuar Kryeministrin Rama se sëbashku me Presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, po bashkëpunojnë me Presidentin Serb Aleksandër Vuçiç për ndarjen e Kosovës, çka sipas tij është projekt i Beogradit. “Zoti Rama është në përpëlitje, pasi Zoti Rama në të gjitha anët po demaskohet çdo ditë e më shumë, e vetmja fije shprese e tij, pasi po i dështojnë të gjitha transaksionet me radhë, ka transaksionet me trojet shqiptare, por të jetë i bindur se do të paguajë çmimin më të shtrenjtë”, tha Berisha të enjten për gazetarët jashtë sallës së Kuvendit, ndërkohë që në shumë intervista ai nuk ka ngurruar ta quajë Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, “argat të Beogradit”.

Akuza të ngjashme me Kryeministrin Rama, Berishës i ka bërë edhe Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi vitin e kaluar, pasi ish-kryeministri shqiptar doli hapur kundër një marrëveshjeje me Beogradin që çonte në ndryshim kufijsh dhe prekje të integritetit territorial të Kosovës. /tvklan.al