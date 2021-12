Rama bojkoton Bashën, ia delegon Spiropalit

Shpërndaje







15:40 20/12/2021

Kryetari i PD përplaset në parlament me ministren

Në të fundit përballje për këtë vit nga foltorja e parlamentit, Lulzim Basha u bojkotua nga Kryeminsitri Rama në debat. Ai e akuzoi akuzoi kryeministrin se qëndron pas aferës së inceneratorëve dhe se së bashku me Berishën e Metën kontrollojnë drejtesine.

“Ju jeni landfilli ku mblidhen bashkë interesat e krimit të organizuar, interesat e korrupsionit dhe kështu qëndroni krah më krah njëri-tjetrit dhe të shkuarës më të shëmtuar 30-vjeçarë të këtij vendi.”

“Prej më shumë se 5 vitesh dhe ky që qëndron prapa dhe trekëndëshi i Bermudës janë përpjekur të ndërtojnë fasadën e një reforme në drejtësi, por pa gjyqtarë e prokurorë efektivë. Me njerëz që japin garanci se nuk do të prekin asnjë nga brinjët e trekëndëshit të Bermudës.”

Por kryeministri e bojkotoi dhe ia delegoi replikat Ministres së Shtetit për Parlamentin Elisa Spiropali, e cila i kujtoi të merret me hallin që e ka zënë në shtëpinë e tij politike.

“Në kushtet e humbjes së legjitimitetit të PD dhe në kushtet e kacafytjes së shëmtuar mes dy hijeve politike që e kanë futur opozitën në vallen e marrëzisë, kinse heroike, ju Basha e keni humbur mundësinë e një replike nga ana e kësaj shumice. Duke ju lënë në avazin tuaj, unë po kthehem te një hero i vërtetë.”

Kaq mjaftoi dhe Basha e zhvendosi sulmin tek ministrja, e cila po ashtu e replikoi në çdo akuzë.

“Legjitimin nuk ta japin milionat e grabitura në Dogana, legjitimitetin nuk ta jep as vota e blerë, as nuk grata e SHBA”.

Me tonë të ngritura u përplasën edhe për situatën e pandemisë.

“Ju jeni aleati numër një i COVID-it, ju jeni si COVID-i, ju jeni më vdekjeprurës se COVID-i.”

“Kontrolloni gjuhën, temperamentin, nervin se nuk jemi në foltore këtu dhe mbi të gjitha kontrolloni gjuhën që e keni lëshuar fare që kur ju kanë lëshuar nervat.”

“Tonin tim se përcakton dot as i pari i bandës tuaj, as ju të tjerët”.

Përplasja vijoi edhe për vettingun.

“Meqë keni merak të posaçëm vetingun, së pari premtoni këtu që do votoni shtyrjen e afateve për vetingun, lërini përrallat me vetingje të shpikura nga ju nga halli se nuk është vetingu në politikë si bravat e dyerve të partive që mund t’i ndërroni sa herë humbni legjitimitetin e s’dini ca bëni, ne s’kemi ndërmend të ndalemi nga vallja juaj e marrëzisë”.

“Vettingu i politikanëve e ndan shapin nga sheqeri, i bën boshe retorikat, tregimin me gisht dhe tregon me të vërtetë kush nga ne këtu hyri me xhepat bosh e sot krekoset në majë të luksit të ndërtuar mbi vjedhjen e shqiptarëve”.

Edhe në këtë seancë, disa deputetë të mazhorancës u ankuan për gjuhën dhe tonin e përdorur nga opozita në parlament.

Tv Klan