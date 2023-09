Rama: Bota të dënojë luftën e të nisë procesin e paqes

23:42 19/09/2023

Mesazhi, para drejtimit të Këshillit të Sigurimit të OKB

Të mërkurën Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mblidhet për të folur për ndikimin që ka lufta në Ukrainë në paqen e sigurinë ndërkombëtare, zhvillimin ekonomik dhe veprimet shumëpalëshe.

Tryeza e dialogut të nivelit të lartë do të drejtohet nga kryeministri shqiptar Edi Rama, pasi gjatë muajit Shtator vendi ynë ka Presidencën e radhës së tryezës më të rëndësishme të vendimmarrjes në botë.

Vetë Rama në një videomesazh për këtë ngjarje që do të mbahet nesër në orën 11:00 me orën lokale të New York-ut, flet për arsyet e zgjedhjes së kësaj teme nga ekipi shqiptar.

“Do të kem nderin të kryesoj këtë takim. Shpresoj që ky Debat i Hapur i Nivelit të Lartë të mobilizojë botën në përpjekjet e saj të përbashkëta për të dënuar luftën e për të rritur trysninë ndaj Rusisë, për të kthyer rrugë dhe për t’i lënë vend nisjes së procesit të paqes së drejtë. Duke qenë se vijmë nga një rajon ku lufta ka shkaktuar vuajtje të pamasë, jemi mjaft të ndërgjegjshëm për vlerën e paqes, mbi të gjitha, për ruajtjen e saj. Karta e Kombeve të Bashkuara dhe e Drejta Ndërkombëtare shtrojnë themelet e asaj çka quajmë siguri njerëzore. Ja pse Shqipëria ka vendosur të vendosë theksin te nevoja thelbësore për një veprim efektiv shumëpalësh, si metoda më e mirë për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta, sidomos, të paqes e sigurisë”, tha Rama.

Gjatë qëndrimit në New York këtë të martë kryeministri ka patur mundësi të ketë një takim dhe me ministrin britanik të Punëve të Jashtme, James Cleverly me të cilin kanë folur për marrëveshjen për transferimin e të burgosurve shqiptarë që vuajnë dënimin në Mbretërinë e Bashkuar, e cila ka nisur të zbatohet.

Ndërsa në një tjetër takim me shefin e diplomacisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Abdullah Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan vetë kryeministri thotë se kanë folur për finalizimin e paketës së investimeve në Shqipëri, por edhe vizitën e afërt në Tiranë të Presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nayan, e para e këtij niveli në vendin tonë.

