Rama: Brenda 2 javësh nis prodhimi i energjisë nga deti

22:51 29/07/2022

Marrëveshje me Arabinë Saudite për të marrë energji diellore

Brenda 2 javësh Shqipëria do të marrë energjinë e parë nga 2 anijet prodhuese të saj që do të ankorohen në portin e Vlorës. Lajmin e dha kryeministri Rama që tha se kjo do të jetë ndihmë në kushtet kur në tregjet ndërkombëtare ka mungesë të saj.

“Në dy javët e ardhshme me futjen e 110 megavatëve të tjerë përmes detit është vetëm një hap i kësaj situate emergjence botërore sepse ne kemi arritur në pikën tani që, jo vetëm çmimi i energjisë ka ikur në stratosfere, por ka filluar ajo që e kemi paralajmëruar me kohë, rënia e volumit të mundshëm për t’u blerë.”

Rama zbuloi detaje edhe nga takimi në Athinë me Princin e Kurorës së Arabisë Saudite.

“Ne u takuam dhe aty u lidh marrëveshja për të sjellë interkonjeksionin nga Arabia Saudite për në Greqi dhe për t’i shitur Greqisë dhe kësaj zone dhe pastaj ata duan të shtrihen më tutje deri në Itali etj etj, energjinë diellore që kanë në plan ta prodhojnë në sasira marramendëse.”

Deklaratat, Rama i bëri në nisje të punimeve paraprake për portin e ri të Vlorës detajet e të cilit i dha zv.Kryeministrja Belinda Balluku.

“Ky është një investim prej 59 milionë eurosh, i cili do të kontribuojë në ndërtimin e 133 vendparkimeve për anijet e peshkimit dhe në ndërkohë, 2 anije sa i përket transportit të qytetarëve dhe 1 anije për transportin e mallrave që do të vendosen në gjithë këtë zonë.”

Projekti ka një sipërfaqe prej 110 mijë metrash katror në zonën e Troportit. Punimet do të nisin në Tetor dhe pritet të përfundojnë në 2025-ën. Balluku tha se shteti nuk ka asnjë angazhim financiar dhe se vetëm pas vënies në funksion, koncesionari do të paguhet me këste nga vetë operimet e portit.

