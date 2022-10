Rama: Çmimi i energjisë, jo në dorë të ERE

15:32 28/10/2022

Në ndalesën në Dibër, si pjesë e turit paraelektoral, kryeministri Edi Rama ripërsëriti vendimin se qeveria po mbron familjet dhe biznesin e vogël duke mos aplikuar çmimin për fashën mbi 800 kWh. Sipas kreut të qeverisë, nuk është në dorë të ERE aplikimi i çmimit të ri.

“ERE nuk vendos, por kush e ka në administrim dhe në administrim e ka shteti dhe komapanitë, qeveria e ka fjalën e vet, ERE vendos vetëm sa është çmimi, nuk e vendos ERE, sot u bë 44 lekë nga 42 që ishte, sepse aq është në import. Fasha 800 nuk u vendos në Tetor. Ne jemi të vetëdijshëm për psikologjinë e kësaj situatë dhe si krijohet situata.”

Ministrja Balluku tha se për vendimin do të pritet deri në javën e dytë të Nëntorit.

Kryeministri pati një përgjigje edhe për akuzat e opozitës për fluturimet me Charter, të cilat i cilësoi si mashtrime.

“Unë iu kushtoj taksapaguesve shqiptarë të cilëve hiena non-grata iu qan hallin, po të krahasojmë 2021 me 2010, i kushtoj taksapaguesve, 4 herë më pak kosto udhëtimi. Për një udhëtim të hienës, kostoja ishte 2,5 milionë të vjetra. Për mua është 650 mijë të vjetra, kjo është e vërteta dhe këto janë shifrat.”

Në kundërpërgjigje, tha se mashtrime me shpenzimet kanë bërë përfaqësuesit e opozitës.

“Janë gjëra që do sqarohen të gjitha dhe e vëreteta do të dalë. S’kanë faj se janë në prokurori për evazion me miliona dhe prokuroria nuk i prek me dorë dhe u tregojnë njerëzve lajmeve në televizion, edhe pse duhet të shkojnë në prokurori dhe të shpjegojnë milionat që u kanë marrë shqiptarëve me taksa që nuk kanë paguar.”

Rama u ndal edhe tek shërbimet që jepen me koncesion.

“Sa i përket PPP-ve të famshme. Në paguajmë rreth 60 mln euro në vit. Këta thonë 450 mln. Ku janë 450 milionë? Është rrenë e madhe. Është tjetër gjë që prokuroria ka pasur arsye për të dyshuar për korrupsion. Kush ka dashur që bashkë me punën të bëjë edhe korrupsion le të përgjigjet vetë.”

Marrëveshjen mes dy partive opozitare për zgjedhjet lokale të 14 Majit, e quan një përpjekje të dëshpëruar për të shqyer vendin.

“Në Shqipëri është bërë botë dizinformimi, sëmundje e gjithë botës, këtu edhe me ushqimin e përditshëm plot helm që hienat e vjetra të politikës të bashkuara tani për të bërë edhe një përpjekje të dëshpëruar për ta rishqyer Shqipërinë, e bëjnë të pamundur marrjen e informacionit të barabartë në kuptimin e ekuilibrit.”

Për të rritur invetsimet në agroturizëm, Rama tha se të gjitha tokat të cilat përdoren nga pronarë pa dokumente, shteti do të ndërhyjë duke e zgjidhur problemin në favor të investitorit.

“Në qoftë se vjen dikush, ose vijnë disa dhe thonë këtu do të ndërtojmë një pikë grumbullimi, do bëjmë një investim X për zhvillimin bujqësor apo blegtoral, ne do t’ia regjistrojmë atë copë toke që është për këtë aktivitet, me barrën që nëse do të shfaqet një problem X në të ardhmen, këtë problem cilido që e shfaq e ka me shtetin, nuk e ka me personin.“

Kreu i qeverisë tha se të gjitha investimet infratsrukturore do të përfundojnë shumë shpejt, përveç tunelit të Murrizit i cili ka hasur probleme gjeologjike. Gjatë vizitës në qarkun e Dibrës, Rama zhvilloi inspektime edhe në pikat e grumbullimit të bimëve medicinale.

