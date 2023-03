Rama: Danimarka, mbështetëse e vendosur e Shqipërisë në procesin e integrimit europian

12:17 06/03/2023

Mette Frederiksen, kryeministrja e Danimarkës zhvillon në Tiranë një vizitë zyrtare. Ajo është takuar me kryeministrin Edi Rama dhe kanë pasur një konferencë për shtyp. Kryeministri Rama tha se Danimarka ka qenë një mbështetëse e vendosur e Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit.

“Mes nesh Shqipërisë dhe Danimarkës ka një histori marrëdhëniesh diplomatike shumë të mira. Danimarka ka qenë prezente në të gjithë procesin e transformimit të vendit, qoftë përmes agjencisë së saj të ndihmës, por mbi të gjitha politikisht dhe diplomatikisht një mbështetëse e vendosur e Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit europian”, u shpreh Rama.

Sipas Ramës, “Vizita e kryeministres këtu ka një rëndësi të veçantë edhe për marrëdhëniet gjeopolitike mes Europës së bashkuar dhe Ballkanit Perëndimor dhe vetë Danimarkës me Ballkanin Perëndimor.

Më tej kreu i qeverisë u ndal edhe tek rritja e turistëve danezë në Shqipëri.

“Dua t’i them kryeministres se ne shikojmë një rritje të konsiderueshme të turistëve danezë në Shqipëri dhe fluturimet direkte nga Kopenhageni në Tiranë janë rritur vit pas viti. Shikojmë edhe një interesim të sipërmarrjes daneze. Nuk flas këtu për një sërë arkitektësh të famshëm danezë që janë në Tiranë dhe të cilët kanë kontribuuar për transformimin e kryeqytetit tonë, por edhe për projekte të tjera jashtë kryeqyteti me talentin dhe disiplinën e tyre të jashtëzakonshme. Uroj dhe shpresoj që kryeministrja duke qenë një personazh jo i parëndësishëm dhe duke pasur shumë ndjekës të rinj të ketë influencuar në rritjen e turizmit danez në Shqipëri. Shpresoj që fjalët e mira për Shqipërinë dhe për Tiranën dhe ftesën që ta vizitojnë dhe të tjerë nuk do na e kursejë. Jam shumë i lumtur që më në fund je këtu, pasi vizita do të kryhej në një kohë të mëparshme. Më lejo të them që nuk e konsideroj vizitën e fundit jo vetëm sepse mesa kuptoj ti do vazhdosh të fitosh zgjedhjet në Danimarkë, por edhe sepse kjo është shumë e shkurtër për t’u konsideruar vizita e fundit”, tha Rama./tvklan.al