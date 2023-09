Rama debat me delegacionin rus për Zelensky-n në OKB

21:46 20/09/2023

Kryeministri shqiptar: Ndalni luftën dhe Zelensky nuk flet para jush

Mbledhja më e rëndësishme e kësaj dekade në Këshillin e Sigurimit në OKB, nuk pati një nisje të zakonshme. Kryeministri shqiptar Edi Rama, në krye të kësaj tryeze, u përball me pakënaqësitë e delegacionit rus, të cilët të shqetësuar nga prezenca e Volodimir Zelenskyt i kërkuan llogari kreut të qeverisë shqiptare se përse presidenti i Ukrainës do duhej të merrte fjalën para vendeve anëtare.

“Mbi ç’bazë propozoni t’i jepni presidenti Zelensky fjalën përpara anëtarëve të Këshillit të Sigurimit? Kjo e sotmja do të jetë më shumë një spektakël. Ne nuk kundërshtojmë pjesëmarrjen e Zelenskyt por të bëhet sipas rregullave. Do doja t’ju paralajmëroja që nëse sot ju miratoni vendime duke i rënë çekiçit atëherë presidenca shqiptare do përballet me një praktikë të shkeljes të dukshme dhe natyrisht i bie që rregullat nuk vlejnë për ju.”

“Mora shënim komentet nga delegacioni rus, dhe në përgjigjie do të doja të konfirmoja se të gjithë anëtarëve të Këshillit u është dërguar lista e personave që do flasin në rendin e caktuar, do doja që kjo çështje procedurore të zgjidhej në nivelin teknik dhe ne të kalonim te thelbi i diskutimit.Ftesa jonë për Zelenskyn është konfirmim i plotë i paragrafit 33, dhe do u japë mundësi anëtarëve t’u përgjigjen komenteve të tij.”

Por prania e Zelenskyt, nuk ishte i vetmi shqetësim për delegacionin rus.

“Sa i përket pjesëmarrjes së kryetarit të OSBE-së Bujar Osmanit, që është shqiptar nga RMV, nuk ka të bëjë me nënshtetësinë e tij. Ne kundërshtuam përfaqësinë e tij në këtë nivel. Pra për shkak të qasjes shkatërruese nga delegacionet perëndimore kjo nuk ka kontribuuar në asnjë moment për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, por ka shërbyer për të përkeqësuar situatën. Pjesëmarrja e zotit Osmani shërben për të çuar përpara rregullat e njëanshme të lojës. “

Por që të merrnin fund të gjitha pakënaqësitë, Edi Rama i bëri një propozim delegacionit rus.

“Nëse bini dakord, ju ndaloni luftën dhe Presidenti Zelensky nuk do të mbajë fjalën. Ajo që e bëri atë të rëndësishëm këtu, e çfarë e bën atë të rëndësishëm për të gjithë ne që ta dëgjojmë vjen nga diçka që e keni bërë ju dhe jo ne.”

Ky debat i nivelit të lartë i drejtuar nga shteti shqiptar, me prezencë të 50 shteteve, synon të mobilizojë botën në përpjekjet e saj të përbashkëta për të dënuar luftën e për të rritur trysninë ndaj Rusisë, për të kthyer rrugë dhe për t’i lënë vend nisjes së procesit të paqes së drejtë.

