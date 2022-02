Rama dënon sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës: Bashkohemi me aleatët tanë të NATO-s dhe BE-së

08:18 24/02/2022

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë.

“Ne bashkohemi me aleatët tanë të NATO-s dhe BE-së në dënimin e ashpër të agresionit të Rusisë. Mendimet tona janë me popullin ukrainas”, shkruan Rama.

Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi të enjten fillimin e “një operacioni special ushtarak” në rajonin e Donbasit, në lindje të Ukrainës, duke pretenduar se “synon të mbrojë civilët”.

Në një fjalim televiziv herët në mëngjes me orën e Moskës, Putin tha se ky “veprimi vjen si përgjigje ndaj kërcënimeve që vijnë nga Ukraina”./tvklan.al

We join our @NATO and #EU allies in the firm condemnation of Russia's agression. Our thoughts are with the Ukrainian people.