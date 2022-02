Rama dëshmon më shumë se 7 orë në Komisionin për Inceneratorët, replika me Tabakun për financimin

20:55 23/02/2022

Me tensione, debate e tone te larta qe here pas here çuan në ndërprerje të shkurtra të mbledhjes, po vazhdon prej më tepër se 7 orësh dëshmia e kryeministrit Rama përpara Komisionit Hetimor për Inceneratoret.

Thashetheme dhe spekullime i cilësoi të gjitha pyetjet e para që kryetarja e komisionit i drejtoi për lidhjet e mundshme të ministrave, ish ministrave dhe vartësve të tij me përfituesit e projekteve të impianteve të përpunimit të mbetjeve në Tiranë, Fier e Elbasan.

Edi Rama: Nuk kam ardhur këtu për asnjë aferë që të jemi të qartë, por se kush është miku i kujt, se kush fle me kë se kush zgjohet me kë, nuk janë të parashikuara në dispozitat kushtetuese të rolit të kryeministrit të Shqipërisë.

Rama specifikoi përgjegjësinë kushtetuese si kryeministër duke përfshirë dhe atë për miratimin në qeveri të këtyre 3 kontratave duke i dalë për zot siç tha çdo vendim kolegjial përfshirë dhe ato të marra me Sajmir Tahirin e Lefter Kokën kur ishin ministra dhe duke u distancuar nga çdo nismë e tyre individuale jo ligjore.

Edi Rama: Unë nuk jam nga ata që fshihem, unë i dal për zot të gjitha gjërave që i bëj. I dal për zot të gjitha punëve të jashtëzakonshme që kam bërë me Saimir Tahirin. Unë i vë gjoksin çdo ministri për çdo akuzë që bëhet për sa kohë akuzat janë të lidhura me punën e përbashkët.

Ripërsëriti se është krenar dhe do t’i rimiratonte nëse kthehej në kohë të 3 projektet. Por Edi Rama me shifra hodhi poshtë akuzat se janë vjedhur nga buxheti i shtetit 430 mln euro për tre impiantet.

Edi Rama: Ku janë këto 100 milion për Tiranën? Më jepni dokumentin ku shkruhet 100 mln euro? Ku e keni blerë xhaketën 75 mijë euro? Në Tiranë ndërtohet 100 për qind me paratë e kompanisë. Këto janë pagesat për grumbullimin dhe trajtimin e plehrave.

Akuzat më ish-ministrin Koka që po gjykohet në burg, i cilëson si përgjegjëis individuale që duhen vërtetuar nga Gjykata.

