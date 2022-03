Rama dhe Ibrahimaj monitorojnë çmimet e produkteve ushqimore

10:42 20/03/2022

Kryeminsitri: Çmimet janë ulur, por biznesi nuk do të dëmtohet

Marketet kanë respektuar vendimin e Bordit të Transparencës për të mos lejuar rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj, kanë inspektuar nga afër çmimet në një market në Tiranë, nga ku konstatuan se çmimet janë ulur në kuadër të vendimeve të bordit.

Më herët, ministrja Ibrahimaj ka deklaruar se nuk do të ndërhyhet në TVSH-ne e produkteve të shportës pasi sipas tyre, heqja e saj nuk do të ndikonte në çmimin final. Sipas saj nëpërmjet mekanizmave të bordit, tregu do të monitorohet të mos ketë abuzime me çmimet.

Klan News