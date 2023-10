Rama dhe Kurti veç e veç në stadium, Balla: E vërteta është ndryshe

23:17 16/10/2023

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, tha se e vërteta është ndryshe nga ajo që është interpretuar në lidhje me prezencën e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti në stadium në ndeshjen ndaj Çekisë.

Balla u shpreh se mikëpritja edhe në rastin e stadiumit ka qenë në nivelin më të lartë dhe gjithçka e organizuar nga qeveria. Megjithatë, ministri theksoi se për këtë çështje mund të flasë një ditë tjetër, pasi sot tema e ditës është samiti i Procesit të Berlinit.

Blendi Fevziu: U duk një ftohtësi e manifestuar në takimin e Ramës me Kurtin? Çfarë po ndodh mes dy kryeministrave? Ndodh prej një kohe të gjatë, por edhe sot u rikonfirmua. Edhe në stadium ishin ulur në ulëse të ndryshme.

Taulant Balla: Besoj që do kemi një herë tjetër ta sqarojmë dhe këtë historinë e stadiumit sepse e vërteta është krejtësisht ndryshe nga ajo që është interpretuar.

Blendi Fevziu: Si është?

Taulant Balla: Jo nuk do hyj ta sqaroj sot këtë gjë, do kemi mundësi ta sqarojmë një herë tjetër. E vërteta është që mikpritja e qeverisë shqiptare dhe në rastin e stadiumit ka qenë në nivelin më të lartë, dhe gjithçka ka qenë e organizuar nga qeveria jonë edhe në atë rast, por nuk është kjo arsyeja pse duhet të harxhoj pak sekonda apo minuta sa do të më jepni mundësi të komunikoj me publikun.

Kujtojmë se pas ndeshjes me Çekinë u publikua një foto ku dy kryeministrat e panë sfidën në ulëse të ndryshme dhe jo së bashku./tvklan.al