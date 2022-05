Rama dhe ministrja Manastirliu inspektojnë përfundimin e punimeve në spital

13:37 23/05/2022

Manastirliu: U përgjigjet emergjencave dhe nevojave të 20 mijë fëmijëve

Elbasani tashmë do të ketë Pediatrinë e re. Një investim i cili do t’u shërbejë 20 mijë fëmijëve me të gjitha aparaturat bashkëkohore.

Kryeministri Rama i shoqëruar nga ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu inspektuan punimet dhe transformimin që ka ndodhur në godinë.

“Doktoresha, besoj që tani keni të gjithë standardet dhe ajo çka është e rëndësishme është që përveç mobilimit spitalor, të gjitha aparaturat mjekësore janë të reja. Duke filluar monitorët, aspiratorët, inhalatorët”.

Ky spital është pjesë e ndërhyrjeve që janë bërë në Pediatrinë e Tiranës dhe Durrësit.

“Ishte një tmerr, standardi më i ulët”, u shpreh kryeministri Rama.

“Kur e filluam këtë projekt nuk e dinim a do sillej dot në kushte dhe parametra sepse që nga viti ’90 nuk ishte vënë dorë”, shpjegon ministrja.

Një tjetër risi është edhe ofrimi i shërbimeve miqësore për fëmijët.

“Këto janë shërbime të reja që i kemi përfshirë në spital, shumë të nevojshme për fëmijët që kanë periudha të gjata qëndrimi. Me këtë rast nuk humbin edhe mësimet”, tha ministrja Manastirliu.

Ky spital do të mirëpresë edhe studentë të mjekësisë për t’u ardhur në ndihmë pacientëve që ndodhen të shtruar në Pediatri.

