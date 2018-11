Rama: Do të krijojmë forcë superspeciale policore, diskutim për xhandarmërinë

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se në Parlament do të dërgohet së shpejti një draft për krijimin e një force speciale policore, që do të ketë në fokus vetëm personat me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe me precedent kriminalë. Sipas Ramës, kjo do të bëhet për të shkatërruar krimin e organizuar.

“Kemi nevojë për një reagim intensiv të vazhdueshëm ndaj të fortëve. Me shpejtësi do të çojmë në Parlament projektin e ri për krijimin e një force tjetër reagimi parandalues, një force të shpejtës reagimi parandalues, një force superspeciale që do të merret në mënyrë të dedikuar me të gjithë ata që janë një bezdi për komunitetet dhe që kanë precedentë penalë apo që kanë profile kriminale, mbi të cilët duhet të ushtrohet përditë presioni parandalues i Policisë së Shtetit”, u shpreh kreu i qeverisë.

Ndërkohë, Kryeministri shtroi për diskutim edhe faktin nëse në vendin tonë duhet të krijohet xhandarmëria, një forcë sikundër është në Francë, por për këtë duhet një debat i gjerë.

Dhe nga ana tjetër, duhet të çojmë përpara dhe të finalizojmë diskutimin për xhandarmërinë për të marrë një vendim përfudimtar pas shumë e shumë debatesh të bëra dhe në të shkuarën, nëse po apo nëse jo. Dhe për të futur në një proces historik siç është ky i kalimit nga një epokë shumë problematike në raport me sigurinë dhe krimin, në një epokë kontrolli të plotë në fushën e sigurisë dhe zmbrapsje të plotë të krimit nëpër skutat e veta, edhe një numër të konsiderueshëm efektivësh nga policia ushtarake. Kjo është temë që meriton një debat shterues pa humbur kohë“, deklaroi Kryeministri Edi Rama.

Këto deklarata kreu i qeverisë i bëri në aktivitetin e Policisë së Shtetit tek sheshi “Nënë Tereza”, ku u prezantuan 134 mjete të reja policore. /tvklan.al