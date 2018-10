Rama: Do ta bëjmë këtë vend të pajetueshëm për kriminelët

“Ne do ta bëjmë këtë vend të pajetueshëm për kriminelët dhe të pashpresë për ata që me krimin bëjnë politikë.” Kështu deklaroi Kryeministri Edi Rama në një reagim në Twitter pas arrestimeve të sotme, mes të cilëve janë edhe dy ish-deputetë të Partisë Socialiste.

“Atyre që bëjnë politikë me krimin, lufta kundër krimit u rrit dëshpërimin. Sa më fort do ta godasim krimin, aq më e dëshpëruar do të bëhet kundërvënia e tyre! Ne do ta bëjmë këtë vend të pajetueshëm për kriminelët dhe të pashpresë për ata që me krimin bëjnë politikë”, shkroi Rama.

Më herët të dielën, policia arrestoi ish-Drejtorin e Burgjeve dhe ish-deputetin socialist, Arben Çuko, sidhe ish-deputetin e PS në Lezhë, Arben Ndoka.

I pari akuzohet për korrupsion pasive, ndërsa i dyte për tjetërsim prone në bregdetin e Ranës së Hedhun në Shëngjin. /tvklan.al