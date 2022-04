Rama: Do të bëjmë një Kongres për Bujqësinë dhe një tjetër për Arsimin me të gjithë “aktorët” e sektoreve

Shpërndaje







16:56 09/04/2022

Në Kongresin e Partisë Socialiste, kryeministri i vendit Edi Rama është shprehur se pas disa mujash do të zhvillohet një Kongres tjetër për Arsimin si dhe një tjetër për Bujqësinë.

Gjatë fjalës së tij, Rama ka thënë se nuk është nevoja “që të jesh anëtar dhe as votues i PS-së për të marrë pjesë, por një individ i gatshëm pët të shprehur mendimin e tij”.

Edi Rama: E fundit është që ky format që ne bëmë sot, nuk është thjesht një format për të zgjedhur hapësirat e komunikimit, por që lidhet më këtë, Kongreset duhet të jenë momente kulmore të ndërveprimit. Drejtuesit e paneleve duhet të bëjnë dhe mbylljen e Kongresit dhe do të tregojnë se çfarë është vendosur. Do të bëjmë një Kongres për Bujqësinë, një kongres të madh ku do të ftojmë të gjithë aktorët e sektorit, pegadogët me të gjitha temat e zinxhirit dhe pastaj do të bëjmë Kongresin për Arsimin në fund të Gushtit në fillim të Shtatorit, me prindër me mësues me të gjitha llojet e përfaqësimit për të qenë një hapësirë ku hyjnë dhe dalin mendimet.

Nuk është nevoja të jesh anëtar dhe as votues i PS për të ardhur në Kongresin e Bujqësisë, Shëndetësisë apo Arsimit, mjafton të jesh një individ që je i gatshëm të thuash mendimet e tua për të mirën e punës.

Ne do ta bëjmë kulturë të punës së kësaj partie, këtë ndërveprim me njërëzit. Ne duhet t’u japim të rinjve mundësinë që të dëgjojnë nga ne se çfarë do të bëjmë ne realisht./tvklan.al