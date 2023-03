Rama: Do të kalojmë ligjin për aktivitetet e basteve online. Të ardhurat për sportin, kulturën dhe teknologjinë

Shpërndaje







12:05 28/03/2023

Në ceremoninë e nderimit të 7 sportistëve të talentuar shqiptarë, Kryeministri Rama është shprehur se së shpejti do të kalohet për miratim ligji për aktivitetet e basteve online për të cilin ka thënë se do të jetë një hap i rëndësishëm për të formalizuar këtë aktivitetet.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama ka deklaruar se të gjitha të ardhurat që do të përfitohen nga aktiviteti i basteve online do t’i kalojnë sportit, teknologjisë dhe kulturës.

Edi Rama: Ne kemi një politikë financiare që i fut sportistët tanë elitarë në nivelin e parë evropian përsa i përket mbështetjes financiare. Jemi të parët në rajon dhe duam të vazhdojmë këtë duke shtuar dhe një mbështetje për periudhën stërvitore speciale sepse aty ka akoma një boshëllëk për t’u stërvitur në kushtet optimale me trajnerët në ato parametra, siç është rasti i Luiziës që kishte nevojë për stërvitje.

Së shpejti do të kalojmë për miratim pasi të hyjë në këto ditë në procesin e konsultimit publik, ligjin për aktivitetet e basteve online që do të jetë një hap i rëndësishëm për të formalizuar një aspekt të këtij formaliteti bastesh që siç na ka treguar eksperienca, jo vetëm ne që s’kemi mundur ta ndalim, por edhe vende të tjera pasi është një lloj aktiviteti që shfrytëzon hapësira të pafundme.

Në vend se ky të mbetet një aktivitet informal ku qarkullon paraja e zezë, por të formalizohet ku të kenë akses kompanitë e mëdha ndërkombëtare, ku sipas ligjit, të gjitha të ardhurat do t’i shkojnë sportit, kulturës dhe teknologjisë. Do të jetë mbështetja e mëtejshme e eduktimit digjital të të rinjve.

Ndryshe nga më parë, këto do të jenë të fokuara vetëm në sport. Do të kemi një strukturë të re që do të bëjë mbikëqyrjen e kësaj industrie të re dhe do të kemi një bord kombëtar ku do të jenë pjesëmarrës nga qeveria, pjesëtarë nga sporti për të përcaktuar ndarjen e fondeve sipas projekteve dhe nevojave të federative sportive, të grupeve apo subjekteve që janë të interesuara për të zhvilluar aktivitete kulturore.

Rama: Thellojmë mbështetjen për sportistët elitarë dhe për periudhën stërvitore speciale

Në ceremoninë e nderimit të 7 sportistëve të talentuar shqiptarë, Kryeministri Rama është shprehur se qeveria është e vendosur që të thellojë mbështetjen për sportistët elitarë e po ashtu edhe për lëvizjen sportive në shkollë.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama ka deklaruar se qeveria ka një politikë financiare që do të ofrojë mbështetje për periudhën stërvitore për sportistët, për të cilën është shprehur se ka një boshëllëk.

Edi Rama: Nder dhe kënaqësi që sot, gurin e themelit të së cilës e ka vendosur Luiza, të nderojmë me një ceremoni familjare ku disa kampionë të tjerë të cilët në gjurmët e një tradite të re, kanë ngritur lart flamurin tonë kombëtar dhe kanë bërë që të këndohet himni ynë kombëtar në arenën evropiane apo botërore. Për ne nuk është një çështje gariash, fitoresh, medalesh, por është një çështje shembujsh për t’u ndjekur. Sot këtu, unë dëshiroj që këta shembuj që i kemi mes nesh t’i çmojmë sa më shumë dhe jo vetëm 1 ditë, por gjatë gjithë ditëve, e këtë ditë t’i nderojmë me yjet e mirënjohjes publike.

Dua të shtoj po ashtu se ne jemi të vendosur që ta thellojmë mbështetjen për sportistët elitarë njëkohësisht me mbështetjen për lëvizjen sportive në shkollë. Janë 2 binarë që do ta çojnë përpara sportin duke marrë në konsideratë nevojat e sportistëve elitarë edhe të atyre që kanë potencialin për t’u kthyer në kampionë.

Ne kemi një politikë financiare që i fut sportistët tanë elitarë në nivelin e parë evropian përsa i përket mbështetjes financiare. Jemi të parët në rajon dhe duam të vazhdojmë këtë duke shtuar dhe një mbështetje për periudhën stërvitore speciale sepse aty ka akoma një boshëllëk për t’u stërvitur në kushtet opotime me trajnerët në ato parametra, sic është rasti i Luizës që kishte nevojë për stërvitje.

/tvklan.al