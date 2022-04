Rama: Do të kishim votuar me kënaqësi Thaçin për President, por…

Shpërndaje







20:09 27/04/2022

Nëse Hashim Thaçi do të ishte i lirë socialistët do ta votonin atë si President. Kështu u përgjigj Kryeminsitri Edi Rama kur gazetarët i risollën në vëmendje një deklaratë të bërë kohë më parë në Kuvendin e Kosovës për një president të përbashkët.

Keni thënë disa herë që President i ardhshëm duhet të jetë një individ i cili përfaqëson më së mirë parimin e unitetit të popullit. Si i tillë mund të vijë edhe përtej territorit shqiptar ky person??

Do të ishte shumë mirë të vinte, por Kushtetuta jona ka një pengesë në këtë aspekt. Është një Kushtetutë e bërë në një kohë tjetër dhe e ka parashikuar që Presidenti i Republikës nuk mund të zgjidhet dikush që në 10 vitet e fundit nuk jeton në Shqipëri, kjo në njëfarë mënyrë e kufizon, në mos e eliminon fare, mundësinë e zgjedhjes së një presidenti që vjen nga jashtë territorit zyrtar të Republikës së Shqipërisë

Kujtoj dhe një deklaratë tuajën që keni bërë në Kuvendin e Kosovës ku jeni shprehur se ka ardhur koha për një president të përbashkët me Kosovën…

Ne do të kishim vënë Hashim Thaçin president mesiguri, edhe do të ishte një president i shkëlqyer për Shqipërinë, edhe për Kosovën dhe do ta kishim votuar me bindje dhe më kënaqësinë më të madhe, por fatkeqësisht Hashim Thaçi nuk është i pranishëm për momentin në jetën e bashkësisë shqiptare si një qytetar i lirë, sepse ndaj tij po zhvillohet një proces i cili mos më bëni ta them se çfarë procesi është…/tvklan.al