Rama: Do të marrim dronë të armatosur Bayraktar nga Turqia

21:32 22/09/2022

Shqipëria do të blejë nga Turqia dronë të armatosur Bayraktar. Këtë e ka konfirmuar Kryeministri Edi Rama në një intervistë për emisionin Opinion me gazetarin Blendi Fevziu nga Nju Jorku.

Rama tha se Shqipëria do të marrë 6 dronë ushtarakë të armatosur të cilët do të përdoren edhe për qëllime të tjera civile në vendin tonë.

Kryeministri Rama: Ne kemi biseduar për domosdoshmërinë e dronëve dhe jemi në procesin e përfundimit të marrëveshjes për të marrë edhe ne dronët Bayraktar, të cilët…

Blendi Fevziu: Me apo pa armatime?

Kryeministri Rama: … të cilët duke parë dhe rrjedhën e ngjarjeve do t’i marrim të armatosur.

Blendi Fevziu: Do t’i paguajë Shqipëria këto?

Kryeministri Rama: Po patjetër.

Blendi Fevziu: Janë të shtrenjtë?

Kryeministri Rama: Për qëllimet që kemi dhe për shërbimin që do të na bëjnë janë absolutisht me çmim të arsyeshëm.

Blendi Fevziu: Dhe sa dronë Bayraktar do marrë Shqipëria?

Kryeministri Rama: Ata janë me pako, janë dy plus dy që do të thotë 6.

Blendi Fevziu: Pra do keni 6 dronë të armatosur që do jenë në funksion të forcave ushtarake shqiptare?

Kryeministri Rama: Dhe do të shërbejnë për qëllime civile, për kontrollin e territorit, për ndërtimet pa leje.

/tvklan.al