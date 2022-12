Rama: Do të rrisim përsëri pagat për mësuesit, 13 milionë dollarë mbështetje për transportin

Shpërndaje







19:03 21/12/2022

Në ceremoninë për “Mësuesin e vitit 2022”, kryeministri Edi Rama tha se në këto vite të qeverisjes së tij janë kryer ndryshime rrënjësore në sistemin e arsimit.

Rama u shpreh se janë rritur pagat e mësuesve, tekstet shkollore janë me standardet më të larta bashkohore, ka 500 shkolla komunitare në vend si dhe është financuar transporti i mësuesve dhe nxënësve.

“Dhe siç rritëm pagat këtë vit për 31 mijë mësues, do t’i rrisim përsëri. Dhe jo vetëm për mësuesit por punonjësit socialë dhe oficerët e sigurisë, që janë pjesë e të njëjtit front dhe ndërveprimi i tyre shkon për të njëjtin objektiv të përbashkët”-theksoi kreu i qeverisë.

Rama: Sot në kurrikulën e bazuar në kompetenca nga njëra anë dhe nga ana tjetër me tekstet e standardeve më të larta bashkëkohore që tashmë janë pjesë e vazhdimësisë normale të ciklit shkollor.

Janë dy ndryshime kolosale që kanë kanë lehtësuar nxënësit, prindërit, që kanë zëvëndësuar atë xhunglën e tmerrshme të teksteve me demek alternative, për të mos u kthyer tek të gjitha të këqijat e asaj historie. Dhe që e kanë lehtësuar, e kanë çliruar, e kanë zhdërvjellësuar të gjithë procesin mësimor.

Dhe kjo duket qartë nga përshtypjet e mësuesve vetë të cilat ndryshojnë sot si dita me natën me përshtypjet që mësuesit kishin në atë kohë.

Sepse kur ne i hymë asaj reforme, kur në ministri ishte Lindita Nikolla, kemi bërë një konsultë shumë të gjerë me mësuesit, kemi marrë opinionet e tyre. Edhe jam i bindur se ata që këtu i përkasin edhe asaj kohës sepse shoh që ka disa që janë qartësisht më të rinj sesa ajo reformë tanimë. Janë përfshirë në një konsultë të gjerë për tekstet, kurrikulat e të tjera me radhë.

Ne jemi përpjekur që ta vlerësojmë figurën e mësuesit duke mos harruar për asnjë moment që pjesë e vlerësimit është edhe vlerësimin financiar. Edhe pavarësisht vështirësisë së madhe që kemi pasur, sidomos vitet e fundit me ato situatat që ju i dini, tërmeti, pandemia, tashmë kjo situatë terësisht e paimagjinueshme dhe e paparashikueshme e ndikimit të luftës në Ukrainë mbi energjinë, çmimet përmes inflacionit të luftës, ne kemi vijuar duke rritur pagat. Dhe siç rritëm pagat këtë vit për 31 mijë mësues, do t’i rrisim përsëri. Dhe jo vetëm për mësuesit por punonjësit socialë dhe oficerët e sigurisë, që janë pjesë e të njëjtit front dhe ndërveprimi i tyre shkon për të njëjtin objektiv të përbashkët. Po ashtu është rritur mbështetja për transportin e mësuesve dhe nxënësve që janë larg vendbanimit të tyre dhe aktualisht që flasim jemi në kushtet ku kemi arritur në 13 milionë dollarë ose 1 miliard e 380 milionë për të mbështetur pikërisht lëvizjen e mësuesve dhe nxënësve dhe për ta lehtësuar atë. Duke rritur me 50% edhe rimbursimin për nxënësit. Në shërbimin normal të transportit, nuk flas për këtë pjesë…

Rritja e numrit të mësuesve ndihmës ka vazhduar, sot janë 1650 mësues ndihmës, ndërkohë që e kemi nisur me 0 mësues ndihmës. Ju e dini shumë mirë, s’ka pasur asnjë mësues ndihmës. Sot kemi 500 shkolla komunitare, nga asnjë në vitin 2013, 66 të parat. Brenda tyre janë ngritur rreth 2500 klube, jo klube qoftesh për ata që na ndjekin se ka nga ata që menjëherë porosisin qofte kur dëgjojnë fjalën klub. Por janë klube artistike, vizatimi, informatike, mjedisi, teatri e kështu me radhë, ku marrin pjesë rreth 49 mijë nxënës, diçka që nuk ndodhte më përpara. Në janar përgatitemi të hyjmë në një fazë tjetër./tvklan.al