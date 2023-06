Rama, draft për Scholz e Macron për asociacionin

15:37 08/06/2023

“Kosova rrezikon veriun për shkak të liderëve të saj”

I sigurt se nyja gordiane që mban larg marrëveshjes mes Prishtinës dhe Beogradit është asociacioni i komunave me shumicë serbe në veriun e Kosovës, Edi Rama ka kontraktuar ekspertë ndërkombëtarë për hartimin e një dokumenti që parashikon zgjidhjen.

Në një konferencë të posaçme për shtyp, Rama lajmëron se dokumenti i është dorezuar Presidentit francez dhe Kancelarit gjerman.

“Dje i kam përcjellë Presidentit Macron dhe Kancelarit Scholz, që janë dy kumbarët e propozimit franko-gjerman një draft të asociacionit, për të cilën kam vënë në dijeni edhe Presidentin e Këshillit Europian, Charles Michel, si dhe palën amerikane. Është një draft i punuar nga ekspertë të nivelit më të lartë amerikan dhe europian prej kohësh, gjë që është bërë pikërisht në rast se do të vinte kjo ditë, kjo ditë kur palët dhe në këtë rast, për mua i pakuptueshëm është pozicioni i Kosovës dhe jo i Serbisë që e përsëris, bën atë që ka bërë dhe herë të tjera, palët nuk po merren dot vesh as se kush duhet ta shkruajë këtë tekst e jo më të merret vesh se çfarë duhet të ketë teksti”.

Aq pak sa zbulon nga përmbajtja e dokumentit konfidencial, sipas Ramës ai është në përputhje dhe me kornizen kushtetuese në Kosovë.

“Natyrisht që ky është një dokument konfidencial i cili pa diskutim nuk pretendon të jetë zgjidhja ideale por ju siguroj që është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar që merr në konsideratë të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe patjetër merr në konsideratë që asociacioni është pjesë e organizimit të jetës në Republikën e Kosovës duke adresuar të gjithë rekomandimet apo konkluzionet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës”.

Drafti, Rama pranon se nuk është konsultuar me Kryeministrin e Kosovës.

“Jo”.

Por as me Presidenti serb.

“S’ka nevojë ta kosultoj me askënd”.

Iniciativën për hartimin e këtij dokumenti, Rama thotë se ka marrë kohë më parë por tani është momenti i duhur për ta paraqitur sepse ai e shikon situatën tepër shqetësuese.

“As për veten time, fare, se unë nuk marr vota në Kosovë si Kryeministër i Shqipërisë që sheh se si një pjesë e kombit tim, po hyn në një kurs përplasje me ata që e lartësuan kombin tim si asnjëherë më parë dhe që hodhën bomba për kombin tim, unë e ndiej detyrë ndaj kombit tim t’i them këto fjalë”.

Sipas Ramës, Kosova është duke rrezikuar për shkak të kokëfortësisë së liderëve të saj, sovranitetin por dhe vetë veriun e saj.

“Gjë që mund të sjellë pasoja të pallogaritshme në shumë aspekte, duke filluar nga pasoja e rritjes së numrit të trupave në Kosovë që do të thotë ulje e kapacitetit sovran të Kosovës për shembull, ose gjë që do të thotë humbja e Kosovës në aspektin e humbjes së një shansi, një mundësie për të integruar plotësisht veriun në jetën e vetë institucionale duke hapur rrugën që veriu të kalojë në kontrollin e trupave të huaja, që do të ishte një gjë e tmerrshme nga pikëpamja e interesave tona. Nëse trupat e huaja do të marrin veriun e Kosovës, çështja do të kthehet në tryezë, kush e di pas sa vitesh”.

Edhe pse Rama ka dijeni për ultimatumin që këshilli transatlantik i ka bërë Albin Kurtit duke mos përjashtuar dhe shpalljen e tij non grata nga SHBA, ai thotë se shqetësimi aktual është shteti i Kosovës dhe jo fati Albin Kurtit.

“Janë dokumente që qarkullojnë të pa konfirmuara, por as të pamohuara, por nuk është fati i Albin Kurtit sot në lojë, është fati i Republikës së Kosovës si e tërë dhe natyrisht që unë dua vetëm suksesin e Albin Kurtit, qeverisë së Kosovës, Republikës së Kosovës dhe asgjë tjetër, por nuk mund të rri më duke parë në kushtet kur realisht ajo që shoh duhet ndarë me të gjithë sepse është një kërcënim shumë i madh që nuk i vjen Kosovës nga Serbia, por i vjen nga reduktimi i marrëdhënieve me aleatët në një nivel ku e humbura e madhe është Kosova”.

SHBA, për Ramën, janë të zotët e shtëpisë në Kosovë, dhe e ardhmja e këtij shteti nëse ata i kthejnë shpinën, Kryeministri parashikon se mund të jetë shumë e zezë.

“Ata janë të zotët e shtëpisë në Kosovë si në asnjë vend tjetër sepse ata e kanë krijuar atë shtëpi me bomba dhe me shumëçka kanë bërë për atë shtëpi dhe për sa kohë ajo shtëpi nuk është plotësisht e njohur botërisht, ata ndërkombëtarët janë limfa vitale e asaj shtëpie. Në momentin që ata ndërkombëtarët i kthejnë shpinën asaj shtëpie, ajo shtëpi, mos ndodhtë kurrë, futet në ditët e veta më të zeza, këta ndërkombëtarët janë të zotët e shtëpisë atje dhe është shumë e vështirë ta mendosh atë shtëpi pa ata edhe për një kohë të gjatë, aq më tepër pastaj t’i nxjerrësh ata nga shtëpia me shqelma. Është e pamundur”.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE i kanë kërkuar Kryeministrit Albin Kurti të zhvillojë zgjedhje të reja në veri dhe të tërheqë forcat policore. Sipas komunitetit trans-atlantik, nëse Kurti refuzon, ai mund të shpallet non grata bashkë me ministrin e Brendshëm, Sveçla, ndërsa veriu i Kosovës mund të vendoset nën protektoratin e NATO-s.

