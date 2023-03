Rama: Drogën në Britani nuk e sollën shqiptarët, komuniteti jonë është fantastik! Kujdes me influencën ruse në Ballkan

10:08 24/03/2023

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në ditën e tij të dytë të vizitës në Londër. Ai ka zhvilluar një bashkëbisedim në Institutin Mbretëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare “Chatham House”. Kreu i qeverisë ka folur për një sërë çështjesh të ndryshme duke iu përgjigjur edhe pyetjeve të të interesuarve që kishin shkuar për ta ndjekur drejtpërdrejtë në sallë.

Kreu i qeverisë tha se komuniteti shqiptar duhet të jetë krenar për atë që po bën në Britaninë e Madhe dhe duhet të vijojë të nderojë flamurin shqiptar e atë britanik. E sa i përket deklaratave për emigrantët të Suella Braverman, sekretares së Brendshme britanike, kreu i qeverisë tha se ajo nuk ka kërkuar ndjesë sepse nuk i vjen keq.

Për kriminalitetin shqiptar në Britani, kryeministri tha se nuk e sollën shqiptarët, por aty gjetën drogën dhe tregun prandaj shkuan. Dhe për shkak të disa “mollëve të kalbura”, sipas Ramës, nuk ka arsye që të jetë nën presion “komuniteti fantastik shqiptaro-britanik”.

Për Bashkimin Europian u shpreh se është treguar hipokrit me Shqipërinë. Kjo për shkak, sepse pavarësisht se Tirana zyrtare i “kishte bërë detyrat e shtëpisë”, kjo nuk ishte e mjaftueshme për shkak të problemeve të tyre të brendshme.

Rama foli edhe për rajonin e luftën në Ukrainë. Ai u shpreh se marrëdhëniet në Ballkanin Perëndimor nuk kanë qenë kurrë më mirë sesa sot. Megjithatë, shtoi se duhet pasur kujdes për influencën ruse në Serbi. Kjo është arsyeja sipas Ramës, pse Beogradi duhet mbajtur në anën tonë dhe pse duhen forcuar marrëdhëniet me të. Sa i përket, mosmarrëveshjeve Serbi-Kosovë, Rama u shpreh se pavarësisht gjithçkaje dy vendet ulen në tryezë dhe përparojnë.

Për shqiptarët u shpreh se nuk kanë qenë ndonjëherë mirë në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi dhe Maqedoni të Veriut. Nga të pranishmit në sallë kërkoi të korrigjohej mënyra si thuhet Kosovë. “Dhe unë ndonjëherë them Kosovo, por është Kosova”, u shpreh ai.

Duke u ndalur tek Kosova, tha se raporti i Dick Marty-t është kurth rus. Këtu uroi që Zelensky të mos ketë të njëjtin fat si Hashim Thaçi, i cili pavarësisht se luftoi për pavarësinë e vendit të tij, sot ndodhet në qelitë e Gjykatës Speciale, pikërisht si pasojë e disa akuzave të iniciuara nga raporti i Marty-t.

Sa i përket luftës në Ukrainë, Rama tha se nëse “të mëdhenjtë” nuk i shkojnë deri në fund fitores, bota do të jetë ndryshe.

Rama: Kontributet e komunitetit shqiptar në Britani do të jetojnë më gjatë se Suella Braverman

Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës në Londër ka zhvilluar një bashkëbisedim në Institutin Mbretëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Kreu i qeverisë është pyetur nga një shqiptaro-britanik se çfarë duhet të bëjë komuniteti shqiptar në Britani për të ndryshuar perceptimin që është krijuar për ta.

Rama u shpreh se kontributet e komunitetit shqiptar në Britani do të jetojnë më gjatë se Suella Braverman. E sa i përket Sekretares së Brendshme, Rama tha se ajo nuk ka kërkuar ndjesë për ato që ka thënë për emigrantët shqiptarë sepse nuk i vjen keq. Dhe në këtë drejtim, sipas tij, komuniteti nuk ka çfarë të bëjë asgjë, por të vazhdojë të tregojë veten siç e ka treguar deri tani, duke nderuar flamurin shqiptar dhe atë britanik.

Pyetje: Unë jam Emanuel Vila. Unë kam lindur dhe u rrita në Shqipëri. Më pas erdha për studime këtu dhe punoj në sistemin bankar të financës. Jam krenar të them që jam shqiptaro-britanik. Gjatë kohës time këtu kam parë se si perceptimi i shqiptarëve ka ndryshuar, në vetë të parë e kam parë, ndonjëherë për më keq. Pra nuk bën dobi që të kemi edhe filma si Taken apo Bandat e Londrës. Në fakt për herë të parë kur bënë heroin e parë shqiptar njerëzit qeshën me të. Mendoj që kemi problem të qartë perceptimi. Shoh mjaft shqiptarë profesionistë në këtë sallë dhe mendoj se si komunitet ne kemi fuqinë të ndihmojmë këtë perceptim. Në këndvështrimin tuaj si kryeministër çfarë mund të bëjmë si komunitet për të ndihmuar në perceptimin për shqiptarët në Britaninë e Madhe.

Edi Rama: Dëgjo a mendoni se Suella Braverman nuk e dinte që po thoshte diçka të gabuar sepse politikanët thonë gjëra për të cilat pendohen më pas? Më ka ndodhur mua, i ndodh gjithkujt sidomos kur je i apasionuar pas asaj që bën, apo kur je i përfshirë në një debat, ndonjëherë fjalët shpëtojnë. Më pas vjen e nesërmja, vjen java tjetër dhe gjen një mënyrë për të thënë ndjesë. Ajo kurrë nuk ka thënë ndjesë sepse asaj nuk i vjen keq. Nuk mund të bësh asgjë. Nuk mund të bëni asgjë në këtë drejtim. Por ajo që duhet të bëni është të vazhdoni të bëni atë që bëni. Sepse e vërteta e komunitetit shqiptar, talentet aty, kontributet komunitetit shqiptar do të jetojnë më gjatë se Suella Braverman dhe shumë Suella që do të dalin rrugës. Vazhdoni kështu siç vazhdoni. Jini krenarë që vini andej nga vini. Jini krenarë që i përkisni kësaj shoqërie. Nderoni flamurin britanik, nderoni flamurin shqiptar. Dhe po bëni më të mirën që mundeni. Më pas politikanët që përdorin vizibilitetin e tyre dhe pushtetin që u është dhënë nga të tjerët për t’i përfaqësuar për të mbledhur vota apo për të kërkuar vota apo për të bërë gjëra të tilla, do të ekzistojnë gjithmonë, për aq kohë sa do të ekzistojë demokracia, do të ndodhIn gjithmonë. Ashtu siç e ka thënë Churchill i madh është sistem shumë i keq, por është më i miri që keni. Thjesht vazhdoni kështu, kundërshtoni kurdo që mundeni, por mos u fiksoni me këtë. Thjesht t’ju vijë keq për këta politikanë, t’ju vijë keq për Britaninë dhe jeni në rregull.

Rama në Britaninë e Madhe: Kriminelët shqiptarë nuk e sollën drogën, gjetën tregun e madh këtu

“Kriminelët shqiptarë e gjetën krimin këtu”, kështu është shprehur këtë të Premte Kryeministir i vendit Edi Rama në bashkëbisedimin që u zhvillua në Institutin Mbretëror të Mardhënieve Ndërkombëtare në Angli.

Sipas Ramës, i gjithë tregu i madh i drogës dhe krimit është në Britaninë e Madhe dhe kjo është arsyeja pse shqiptarët që kanë kryer veprimtari të tilla kanë emigruar atje.

“Nëse kufijtë britanikë mbyllen është e gabuar, por nuk më takon mua të vendos. Problemi është të mos i lëmë të rinjtë shqiptarë të shfrytëzohen nga kriminelët, pika e parë. Pika e dytë, nuk duhet lënë ky komunitet fantastik shqiptaro-britanik që të jetë nën presion e disa mollëve të kalbura që janë vërdallë. Megjithatë, thënë kështu, kriminelët shqiptarë e gjetën krimin këtu, nuk e sollën. Ata nuk e sollën drogën këtu, gjetën tregun këtu, ndaj erdhën këtu. Është një treg i madh, i krimit, drogës dhe gjithë të këqijave. Kjo është e vërteta. Pra, kur thuhet se ne po fshijmë krimin duke dënuar kriminelët shqiptarë, kjo është propagandë.

Edhe ne jemi të interesuar t’i godasim ata, nëse homologët britanikë do të na ndihmojnë dhe do të ndjekin atë çfarë u themi kur bëhet fjalë për shqiptarët, kjo do të jetë e suksesshme. Përshembull Dua Lipa është këngëtare britanike, kurse ai me barkë është një kriminel shqiptar. Jo! Dua Lipa është një emigrante shqiptare që këndon si një shqiptaro-britanike, e njëjta gjë vlen dhe për atë djalin që vjen me barkë. Pra, çdo gjë e mirë që ne sjellim këtu është britanike, çdo gjë e keqe është shqiptare. Jo nuk funksionon kështu!”, tha Rama.

Rama: BE-ja ka qenë hipokrite me ne, por tani është më vigjilent ndaj Ballkanit sepse…

Kryeministri i vendit Edi Rama ka dhënë një intervistë mëngjesin e kësaj të Premteje për “Chatham House” në Institutin Mbretëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Britanisë së Madhe.

Në ditën e dytë të vizitës së tij në shtetin anglez, kreu i qeverisë foli dhe për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Rama u shpreh se pavarësisht se vendi ynë i ka përmbushur shpesh detyrat, Bashkimi Evropian ka qenë duke u marrë me zgjedhjet lokale apo kombëtare në vendet e tjera anëtare.

Por, sipas Ramës që pas luftës në Ukrainë, BE është më vigjilente ndaj Ballkanit dhe theksoi se Shqipëria ka nevojë për BE-në që të sigurojë demokracinë funksionale për brezat e ardhshëm.

“Si?! Të anëtarësohemi në BE? Po më kërkoni të shoh globin e kristalit, të parashikoj të ardhmen që është e pamundur sepse edhe BE nuk di gjë për këtë, askush nuk e di. Por, dëgjoni, pjesa e thjeshtë dhe më e vështirë për ne është se duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë. Qëllimi ynë është që të kemi një sistem drejtësie të pavarur dhe profesional dhe që të kemi të gjithë pjesën tjetër e cila është e mirë dhe që përkon me 4 mijë e disa qindra ligje, akte nënligjore që na duhet të miratojmë. Dhe kjo do ta bëjë Shqipërinë një demokraci moderne dhe funksionale. A do ta bëjë Shqipërinë një shtet anëtar? Nuk e di!

Kemi parë një Bashkim Evropian i cili ka qenë absolutisht hipokrit me ne, sepse ne i kishim bërë detyrat e shtëpisë, por nuk ishte e mjaftueshme sepse ata kishin problemet e tyre të brendshme. BE, se nuk dua të tingëlloj tani si tifoz i Brexit-it sepse nuk jam, Bashkimi Evropian është një federatë egosh që ndonjëherë nuk pikëtakohen me njëra-tjetrën, ka 27 zgjedhje kombëtare, lokale, evropiane dhe nuk janë në të njëjtën ditë. Kështu që duhet ta lexosh Bashkimin Evropian duke parë zgjedhjet. Nuk ka rëndësi që bën detyrat e shtëpisë, nuk ka rëndësi që Komisioni Evropian është i pranishëm për të vlerësuar teknikisht dhe jo politikisht, objektivisht dhe jo subjektivisht se sa ka bërë ky shtet punën e vet, për të thënë që po e kanë bërë punën e tyre dhe meritojnë çeljen e bisedimeve për anëtarësim, sepse ndërkohë na dalin zgjedhje në Holandë.

Kur ishin në atë kohë zgjedhjet atje na u desh të përballeshim me të njëjtën retorikë, ashtu si me retorikën këtu, me tituj: një tjetër bandë shqiptare është goditur dhe kur lexon artikullin, lexon për holandezë, belgë, marokenë dhe në fund dalin nja dy shqiptarë të moshuar që ruanin serën, megjithatë e gjitha banda ishte shqiptare në titull sepse ishte me rëndësi që të ndërtohej një histori e armikut në kufi, dhe kjo i ka bërë njerëzit me barka të transformohen sikur vijnë për të ripushtuar Anglinë Perëndimore, nuk është kështu! Lufta në Ukrainë e solli në vete Bashkimin Evropian kur bëhet fjalë për gjeo-politikën sepse në terma konkrete kurrë nuk morën një vendim gjeo-politik në kohë kur vjen fjala për ne.

Tashmë janë më vigjilentë dhe e kuptojnë se nuk mund ta lënë Ballkanin jashtë këtij projekti, ajo për të cilën lutemi është që BE të vazhdojë të ekzistojë derisa ne të përmbushim detyrat, pastaj mund të shpërndahen, është problemi i tyre. Ne duam të jemi një shtet demokraci funksionale për brezat e ardhshëm dhe këtë mund ta bëjmë duke pasur Bashkimin Evropian në krah. Pa BE nuk mund ta shpikësh këtë, është një dije e cila është ndërtuar për shumë vite, janë instrumente që nuk mund t’i shpikësh dhe e gjitha mungesa e traditës që përmenda më herët mund të zëvendësohet vetëm nga kjo dije. Dhe kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian është kaq i çmuar”, u shpreh Kryeministri.

Rama: Shqiptarët, në pozitën më të mirë ndonjëherë. Të mos nënvlerësojmë ndikimin rus në Serbi

Për kryeministrin Edi Rama marrëdhëniet në Ballkanin Perëndimor nuk kanë qenë kurrë më mirë se sa sot. Gjatë një bashkëbisedimi në Institutin Mbretëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare kreu i qeverisë tha se çdo gjë në Ballkan po ecën në drejtimin e duhur.

Megjithatë u shpreh se ka një problem që nuk duhet nënvlerësuar dhe ky është ndikimi rus në botën serbe. Kreu i qeverisë shtoi se kjo është arsyeja pse Serbia duhet mbajtur në krahun e Perëndimit dhe në këtë mënyrë duhen forcuar marrëdhëniet.

Po ashtu, Rama shtoi se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë të bashkuara kundër agresionit në Ukrainë, sepse e kundërta mund ta kthejë rajonin në kohët e shkuara. Kreu i qeverisë u shpreh ndër të tjera se shqiptarët janë në pozitën e tyre më të mirë ndonjëherë.

Pyetje: Mund të na thoni diçka për progresin dhe planet e Ballkanit të Hapur një nismë e rëndësishme në rajon?

Edi Rama: Është pjesë e një procesi të tërë nismash dhe hapash. Është pjesë e një transformimi të tërë që po përjeton Ballkani. Ditët e sotme ne nuk duhet të harrojmë kurrë që jemi në pozitën më të mirë që kemi qenë ndonjëherë, me të gjitha problemet, me gjithçka tjetër. Shqiptarët janë në pozitën më të mirë që kanë qenë ndonjëherë, në Shqipëri, në Kosovë, në Malin e Zi, në RMV, kurrë nuk kanë qenë më mirë. Marrëdhëniet në Ballkan nuk kanë qenë kurrë më mirë. Kurrë ndonjëherë. Kemi një elefant në dhomë në çdo takim që kemi me serbët që është mosmarrëveshja e madhe me Kosovën. Por sërish ka barrikada, ka ca njerëz të zemëruar, ka deklarata nxitës, por pastaj ulen në tryezë dhe përparojnë. Çdo gjë që po ecën në drejtimin e duhur. I vetmi problem që kemi për të mos e nënvlerësuar është ndikimi rus në botën serbe dhe le të themi në pjesën sllave ortodokse. Për këtë duhet ta mbajmë Serbinë nga ana jonë. Duhet të forcojmë marrëdhëniet me Serbinë dhe na duhet të sigurohemi që bashkimi në Ballkan kundër agresionit në Ukrainë të mos shpërbëhet sepse kjo mund të na kthejë shumë shpejt në kohët e shkuara.

Rama-gazetarit britanik: Është Kosova jo Kosovo, për ne është gjithçka

Në një bashkëbisedim në Insitutin Mbretëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Britaninë e Madhe, Kryeministri i vendit Edi Rama u pyet dhe për Kosovën dhe se a mund të bëjë Shqipëria diçka më shumë për ta ndihmuar.

Rama u shpreh se Kosova është një vend simotër dhe se jemi një komb që jeton në dy shtete. Kreu i qeverisë korrektoi gazetarin britanik dhe për emërtimin e shtetit të Kosovës, duke theksuar se “Kosovo” e cilësojnë serbët.

Pyetje: Kam qenë në Shqipëri dhe Kosovo një sërë herësh, unë mbështes shumë atë që ju thatë për Kosovën, por do doja t’ju pyesja a mendoni se Shqipëria ka një rol të posaçëm për të ndihmuar sepse konsiderohet si një fqinjë miqësore. A mendoni se mund të bëni më shumë?

Edi Rama: Së pari është Kosova jo Kosovo. Kosovo është mënyra se si e thërrasin serbët, kështuqë ju avokatoni për pavarësinë e Kosvës dhe ju lutem të kërkoj me përulje nuk është faji juaj që propaganda ka bërë punën e vet. Dhe unë ndonjëherë them Kosovo, por është Kosova.

(Gazetari kërkon ndjesë)

Edi Rama: Jo jo, mos kërko ndjesë! Edhe unë e bëj ndonjëherë, por është Kosova. Kosova nuk është vend mik është vend simotër, sivëlla, është gjithçka, ne jemi njësoj dhe për arsye të caktuara jemi një komb që jeton në dy shtete. Ne shqiptarët kemi dy shtete, 4 kryeministra në Ballkan, diçka nuk duhet të funksionojë, por ja që kështu është. Ne bëjmë gjithçka mundemi që të ndihmojë, sigurisht mirëpresim gjithçka ata bëjnë për ne për të na ndihmuar. Ne jemi njësoj, kemi një kufi dhe disa rregulla për të respektuar, por jemi njësoj. Nuk e di se çfarë kishin ekzaktësisht në mend kur pyetët.

Rama: Raporti i Dick Marty-t për Kosovën, kurth rus. Uroj që Zelensky të mos ketë të njëjtin fat si Thaçi

Në bashkëbisedimin që ka zhvilluar në Londër në Institutin Mbretëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, kryeministri Edi Rama është pyetur në lidhje me fjalimin që mbajti në Asamblenë e Këshillit të Europës për raportin e Dick Marty-t.

Rama u shpreh se do ta bënte sërish këtë pasi mendon se është një kurth rus, i cili vazhdon të funksionojë ende. Rama tha se shpreson që me të njëjtën logjikë që është ndjekur ndaj Hashim Thaçit, as Presidenti i Ukrainës, Zelensky, të mos përfundojë në burg.

“E vërteta është më e rëndësishme sesa mund të mendojnë njerëzit në momentet kur ti e thua. Është një kurth i tërë. Disa njerëz, disa autoritete, disa kolegë të mi, nuk duan ta shohin që nuk ka aspak të bëjë me çështjen në gjykatë. Ka të bëjë me një pjesë të saj, që është mëkati fillestar që ka sjellë këtu, por kjo është e vërteta. Është një kurth rus, kjo është e qartë dhe ju heq kapelen rusëve që kurthi i tyre vazhdon të funksionojë dhe gjithë komuniteti europian, komuniteti demokratik po punon në bazë të një kurthi, sajese ruse. Dikush duhet të më thotë ku janë organet që janë hequr nga trupat dhe që janë trafikuar në perëndim. Ku janë? Nuk ka asnjë provë të asnjë lloj veprimtarie të këtij lloji. Ky raport është një turp për Këshillin e Europës. Ky raport është turp për komunitetin europian të vendeve që janë pjesë e Këshillit të Europës. Çfarë pasojash? Kjo është e vërteta. Jam i sigurt që e vërteta do të dalë. Shpresoj që Zelensky të mos përfundojë në burg një ditë sepse me këtë logjikë… Slobodan Milosheviç u deklarua kriminel lufte, kishte një mandat arresti, ndërkohë që atëherë Hashim Thaçi u pagëzua si Xhorxh Uashingtoni i Kosovës. Kështu që ai ishte Zelensky i Kosovës atë kohë. Është në burg. Uroj që Zelensky të mos shkojë në burg një ditë me këtë logjikë për krime lufte. Pra të akuzosh për krime lufte dikë që ka udhëhequr një kryengritje kundër një agresori që kërkonte t’i spastronte etnikisht, si të ishte komandanti i një shteti të organizuar kjo është absurde. Por çfarë qëndron nën të është edhe më tmerruese, që janë akuzat e trafikimit të organeve njerëzore bazuar në disa histori, në Shqipëri, “Shtëpia e Verdhë”… Nuk ka “Shtëpi të Verdhë” nuk ka asgjë. Raporti që thotë njerëzit e fshatit mohuan se kishin parë ndonjë gjë të këtij lloji sepse ishin nën efektin e drogës apo iu ishin ofruar prostituta. Banorëve të fshatit iu ishte ofruar seks për të mbuluar trafikimin e qenieve njerëzore. Për fat të keq u mor si e vërtetë. Do ta bëja edhe njëherë, edhe do ta thoja në çdo rast”, tha Rama.

