Rama: Duhet të hapim shkollë për peshkimin. Ultimatum për markatën e peshkut në Durrës

11:22 20/11/2021

Kryeministri Edi Rama prezantoi këtë të shtunë buxhetin e vitit 2022 për peshkimin. Kreu i qeverisë u shpreh se duhet një shkollë profesionale për industrinë e peshkimit që të nxjerrë specialistë të lartë, të cilët i mungojnë sektorit.

“Na duhet një shkollë sepse sa më shumë po rriteni aq më shumë po keni problemin e specialistëve të nivelit të lartë. Na duhet që të ndërtojmë shkollën profesionale që të jetë në shërbim të industrisë dhe që të jetë e lidhur drejtpërdrejt me praktikën. Nëse koncepti shkolla profesionale që kemi është 3 ditë në shkollë, dy të anije për të krijuar gjithë e re të kapitenëve shqiptar e të teknikëve shqiptarë. Duhet të përcaktojmë ku është vendi i duhur për shkollën dhe të fillojmë punën. Mund të jetë shkolla profesionale e peshkimit këtu. Janë të lidhur më portet me kompanitë dhe fillojnë punën direkt. Krijojmë kushtet që të përballim sfidën që vjen më pas. E kemi rritur peshkimin me 240%, duam ta rrisim prapë po kaq. Kjo është ambicia”, tha Rama.

Po ashtu, Rama pati një ultimatum për zv/ministrin e Bujqësisë. Deri vitin e ardhshëm ai i dha kohë që të hapen themelet për markatën e peshkut që sipas Ramës duhet të jetë model dhe me standardet më të larta të BE.

“Kjo është zemra e historisë. Këtu duhet të bëhet markata model. Bashkë me drejtorin e portit do të ulesh së bashku me ta dhe gjithë kjo pjesë tani, duke përfituar nga projekti i madh i transformimit të portit, duhet të bëhet aksesibël për qytetarët. Duhet të bëhet një merkatë që të jetë me standardet më të lartë të Bashkimit Europian. Është detyra jote. Gjëja më e mirë është që kjo merkatë të jetë bashkëpunim. Kush do të futet aksioner me një përqindje të caktuar në këtë markatë të futet dhe të jetë e juaja. Ne bashkarisht si peshkatarë dhe qeveri do të garantojmë financimin, ju do fusni një pjesë të vogël, ne një pjesë të rëndësishme dhe pastaj pjesën tjetër do ta marrim bashkarisht me garanci sovrane. Kjo shoqëri që do ta bëni do ta shlyejë në vite. Menaxhimin do të bëni ju dhe jo shtetitn. Duhet të krijoni ju një autoritet më vete. Merrni ekspertë të huaj. Gjeni se ku janë më të mirë. Vitin e ardhshëm duhet të vish këtu bashkë me mua të hapim themelet e markatës. Një vit kohë ke”, tha Rama.

Sipas Ramës, eksportet e peshkimit janë rritur me 239%.

“Dy destinacione vetëm për eksport. Asnjë destinacion tjetër, në Itali dhe Greqi dhe çfarë mund të bënit në tregun këtu të brendshëm. Sot Itali ,Greqi, Spanjë, Suedi, Norvegji, Kroaci, Estoni, Danimarkë, Rumani, Gjermani, Holandë, Hong-Kong, padiskutim edhe vendet e rajonit Kosova, Serbia, Maqedonia, Mali i zi dhe kulmi i kulmit në proces për të hapur tregun më elitar, më të vështirë, më të pasur të peshkut që është Japonia. E dini shumë mirë që të futësh peshk në Japoni do të thotë që të keni kapur kulmin e standarve. Ju sot jeni bërë faktor në tregun më të vështirë dhe të pasur të gjithë kontinentit që është Europa Veriore, vendet nordike. Në gjitha vendet nordike ju jeni prezent. Sot vetëm këtë vit ne presim që të mbyllet viti me 32 plus subjekte të licecuara. Kemi 720 subjekte të formalizuara. Kemi një potencial të jashtëzakonshëm në kushtet kur po të shikojmë sot shifrat e kemi rritur eksportin me 239%”, tha Rama./tvklan.al