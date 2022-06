Rama e Abazoviç takojnë presidentin Zelensky

23:41 15/06/2022

“Mbështesim statusin e vendit kandidat për Ukrainën”

Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut mbështesin dhënien e menjëhershme të statusit të vendit kandidat në BE për Ukrainën.

Ky qëndrim iu bë i ditur presidentit ukrainas Volodimir Zelensky nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Malit të Zi Dritan Abazoviç, gjatë takimit që ata patën në Kiev, ndërsa u konfirmua edhe gjatë konferencës së përbashkët për mediat.

“Shprehim mbështetjen e plotë të idesë suaj dhe të kërkesës suaj në emër të popullit ukrainas që Bashkimi Europian t’i japë Ukrainës statusin e vendit kandidat. Më duhet ta them fort dhe qartë se së bashku me Dritanin dhe Dimitrin jemi më shumë se të lumtur që t’i bashkojmë emrat tanë me tuajin në këtë deklaratë të përbashkët. E kuptojmë plotësisht këtë dëshirë të zjarrtë të Ukrainës për ta patur këtë gjë dhe për ta patur tani”

Duke rrëfyer pasojat tragjike të agresionit rus në Ukrainë, Zelenski falenderoi Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut për mbështetjen, ndërsa tha se në rrugën e integrimin evropian Ukraina dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk janë rivalë.

“Duhet të tejkalojë ndasitë. Na duhet të shmangim çdo zonë gri. Shqipëria, Ukraina, Mali i Zi dhe Maqedonia, duhet të integrohen në BE, nuk jemi rivalë, por plotësojmë njëra-tjetrën”.

Një tjetër çështje për të cilën u angazhuan kryeministrat e tre vendeve të Ballkanit Perëndimor ishte edhe kontributi për të ndërtuar secila një bllok banesash në qytetin e Irpin.

“Jam vërtetë i lumtur që ratë dakord me propozimin tonë për të bashkuar përpjekjet dhe për të ndërtuar një bllok secili prej vendeve, ndërtesën e tij, për familjet dhe fëmijët e Irpinit. Le ta bëjmë në mënyrën ballkanike pa shumë burokraci dhe të jemi të parët që e bëjmë këtë gjë dhe kjo ndoshta do të përshpejtojë përpjekjet e të tjerëve”.

Teksa konfirmoi mbështetjen për integrimin e Ukrainës në BE, edhe Abazoviç tha se Mali i Zi do e ndihmojë për rindërtimin.

“Duhet të gjejmë një rrugë se si të ndalim luftën, se si të ndalim shkatërrimin masiv të infrastrukturës, shtëpive të njerëzve, vrasjen e njerëzve dhe pas kësaj sigurisht do të keni mbështetjen e plotë për rindërtimin e vendit tuaj”.

Kryeministrat Edi Rama dhe Dritan Abazoviç u pritën gjithashtu dhe nga kryeministri ukrainas Denys Shmihal.

Më herët, nën masa të rrepta të sigurisë ata u ndalen ne zonat e Brodyankes dhe Irpinit, për të parë nga afër atë çfarë kanë lënë pas bombardimet ruse që nuk kane kursyer as zonat urbane.

Ata vizituan edhe ekspozitën “Forever Free Ukraina”, ku janë dokumentuar gjurmët që ka lënë pas ndërhyrja e ushtrisë ruse, mes të cilave janë ekspozuar dhe sende personale të civilëve, shumë prej të cilëve fëmijë si dhe ushtarëve ukrainas.

