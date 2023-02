Rama: “E-Monitorim Mobile”, automjeti që evidenton makinat me mangësi në dokumentacion

15:10 02/02/2023

Një automjet me teknologji të sofistikuar për të kontrolluar makinat me mangësi në dokumentacion, do të jetë shumë shpejt në qarkullim në rrugët e Shqipërisë.

Lajmi bëhet i ditur nga Kryeministri Edi Rama, i cili në një postim në Facebook shkruan se automjeti i emërtuar “E-Monitorim Mobile” do të verifikojë përmes kamerave të gjitha mjetet me shkelje në dokumentacion.

“Një tjetër inovacion teknologjik pritet të marrë jetë shumë shpejt në funksion të sistemit të transportit rrugor. “E-Monitorim Mobile” është një teknologji avangardë, e cila do të evidentojë çdo situatë të parregullt të automjeteve në rrugë, që nga mangësitë e dokumentacionit të mjetit, mungesën e licensave të ndryshme dhe rastet e informalitetit në transportin e mallrave apo edhe vetë udhëtarëve. Të gjitha shkeljet do i raportohen sektorit përkatës të Policisë së Shtetit dhe Task Forcës së Transportit Rrugor përmes këtij mekanizmi të ri digjital”, shkruan Kryeministri Edi Rama në Facebook. /tvklan.al