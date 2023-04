Rama: E pamundur të bashkëpunojmë me ata që dalin nga votat e çuara mbrapsht

Shpërndaje







11:47 15/04/2023

Gjatë çeljes së fushatës në Kavajë, Kryeministri Edi Rama u shpreh se çdo punë do njeriun e duhur. Prandaj për të zgjidhja është Partia Socialiste në zgjedhjet e 14 Majit. Sipas Ramës, edhe po të dojë qeveria e ka të pamundur që të bashkëpunojë me ata që mund të dalin nga një votë e çuar në drejtim të paditur mbrapsht.

“Çdo punë do njeriun. Pse nuk merrni kushërinjtë t’ju rregullojnë shtëpinë, por ustallarët. Kushërinjtë duan muhabet, ustallarët janë për punë. Ju pëlqejnë ata, mbani televizorin aty, dëgjojini gjithë ditën apo nuk thonë budallalliqe pa fund. Por jo t’ju besosh shtëpinë? Kjo është e thjeshtë. Dhe për më tepër sot, kur jo puna, se punës nuk ia kanë ditur kurrë. Lëre se ç’thonë futëm Shqipërinë në Nato. Futën ata Shqipërinë në NATO. Shqipërinë në NATO e futi Amerika që sot Shqipërinë vazhdon e do NATO, por ata s’do me i pa me sy dhe i thotë publikisht që për Amerikën janë “non grata”. Tani si bëhet kësaj pune? Çfarë t’i bëjmë ne? Do kthehemi prapë në kohën hajde mbrapa tek bunkeri. Ta keni parasysh të gjithë që edhe të duam ne, nuk bashkëpunojmë dot me ata që mund të dalin nga një votë e çuar në drejtim të paditur mbrapsht. Nuk bashkëpunojmë dot, është e pamundur. Zgjedhja është e thjeshtë”, u shpreh Rama.

Kujtojmë që PS kandidon në Kavajë me Redjan Krajlin. /tvklan.al