Rama: E papranueshme që të zbulohen në vitin 2022 parcela me kanabis

17:49 07/09/2022

“Kanabisi i paligjshëm nuk duhet të ketë shans më në këtë vend“

Gjatë fjalës së tij ku prezantoi Drejtorin e ri të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku dhe kreun e AMP-së, Ardi Veliu, Kryeministri Edi Rama u shpreh se është e papranushme që në vitin 2022 të zbulohen parcela me kanabis.

Edi Rama: Është e papranueshme që të zbulohen në vitin 2022 parcela me kanabis për të cilat për më tepër u është thënë më parë partnerëve tanë të çmuar italianë se pamjet fotografike të avionëve të tyre janë të paqarta. Kanabisi i paligjshëm nuk duhet të ketë arsye dhe nuk duhet të ketë dhe nuk ka shans më në këtë vend pasi drejtuesi i mëparshëm i Policisë para atij që zëvendësohet sot, e la fushën të pasur. Jo bazuar në ato që thoshte apo thonin oficerët e policisë, por bazuar tek partnerët italianë, tek ato fotografitë që ishin dhe janë shumë të qarta dhe le të jemi të qartë sot këtu në sy të publikut: Sot fushë me kanabis, përjashto disa rrënjë nëpër shkrepa, por fushë si ato fusha që u zbuluan për të cilët partnerët italianë thoshin që i keni aty, dhe nga këtu Policia i thoshte që jo nuk janë të qarta, mund të mblidhen me bekimin e shefit të komisaritatit dhe të kujt i mbron atij kurrizin, shpatullat, gjoksin si të doni merreni në këmbim të haraçit, natyrisht.

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri i vendit Rama e quajti të papranueshme të imagjinohen që të sulmohen biznese nga ai segment i Policisë së Shtetit që duhet të merret me krimin ekonomik.

Edi Rama: Është e papranueshme që të imagjinohet dhe jo më që të ndodhë që të sulmohen biznese nga ai segment i Policisë së Shtetit që duhet të merret me krimin ekonomik, kjo mund të ndodhë kur trimat që marrin pjesë në këto reprezalje banditeske në dyert e bizneseve kanë bekimin e shefit apo të shefit-shefit të tyre se nuk ka si të ndodhë ndryshe./tvklan.al