Kryeministri Rama, edhe Ministër i Jashtëm

Kryeministri Edi Rama do të marrë zyrtarisht postin e Ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme, pas refuzimit të Presidentit Ilir Meta për të dekretuar të propozuarin e tij për këtë post, Gent Caka.

“Presidenti s’e ka çdekretuar Ministrin e Jashtëm në afatin kushtetues. Shkelje e radhës që do ta ballafaqojmë bashkë me të tjerat në Gjykatën e re Kushtetuese. Deri atë ditë që vjen shumë shpejt, do të jem de jure në këtë rol sepse s’kemi kohë për të humbur në kërkim të Presidentit”, tha Rama në një postim në Twitter.

Presidenti s’e ka çdekretuar Ministrin e Jashtëm në afatin kushtetues.Shkelje e radhës që do ta ballafaqojmë bashkë me të tjerat në Gjykatën e re Kushtetuese.Deri atë ditë që vjen shumë shpejt,do të jem de jure në këtë rol sepse s’kemi kohë për të humbur në kërkim të Presidentit. — Edi Rama (@ediramaal) January 14, 2019

Vendimi është marrë këtë të hënë në Mbledhjen e Kryesisë së Partisë Socialiste. /tvklan.al