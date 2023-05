Rama: Shpresonim shumë tek Kukësi dhe Tropoja. Emigrantët, shkak i pjesëmarrjes së ulët në zgjedhje

20:21 24/05/2023

Për herë të parë pas zgjedhjeve, kryesocialisti Edi Rama flet për përqindjen e ulët të zgjedhësve në 14 Maj. Në mënyrën sesi i lexon ai shifrat e pjesëmarrjes nuk ka lidhje me indiferencën apo injorimin e votueseve ndaj konkurrentëve në garë, por me faktin e thjeshtë se në listat e zgjedhësve janë të përfshirë dhe shqiptarët që jetojnë jashtë.

“Pjesëmarrja në Shqipëri llogaritet me të gjithë listën e votuesve. Ne e dimë shumë mirë që nuk janë të gjithë këtu ditën e votimit. Po ta marrim Shqipërinë ashtu siç thonë këta të tjerët që këtu kanë ikur 800 mijë e 1 milionë njerëz, atëherë në votime kanë dalë 135%”, tha Rama.

Në takimin falenderues në Kukës, Rama pranon se kjo bashki, por dhe ajo e Tropojës ishte në listën e bashkive që socialistët kishin shumë shpresa për të fituar në 14 Maj.

“Për hir të së vërtetës edhe Kukësin edhe Tropojën i llogarisja tek ato 11 që thosha janë të diskutueshme, por i llogarisja të diskutueshme me zor të madh se më dukej realisht e vështirë”, tha Rama.

Veç zgjedhësve përfshirë dhe ata të djathtë që mbështetën kandidatët socialistë në këtë qark, Rama i njeh meritën e fitores dhe drejtuesit politik Pandeli Majko.

“Kur unë i kam thënë në Kryesi që ti Pand do shkosh në Kukës më pa sikur po e çoja në internim. Isha i bindur 100% që do të ndodhte kështu siç ndodhi që Pandi do të krijonte një sinergji dhe do krijonte një atmosferë pozitive”, u shpreh Rama.

Rama siguron se projektet e qeverisë për mbështetjen e Kukësit e në mënyrë të veçantë Tropojës do të vijohen në këtë mandat të ri 4-vjeçar të Safet Gjicit e Rexh Biberajt.

