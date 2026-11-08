Kryeministri Edi Rama ka ftuar sërish protestuesit në dialog, por kësaj here jo përmes tryezës së gurtë para Kryeministrisë.
Këtë të diel ai është mjaftuar me një mesazh në rrjetin social Facebook, ku ka postuar edhe njëherë hapësirën e re të komunikimit dhe dialogut online “Fol me kryeministrin”.
Kjo hapësirë është menduar veçanërisht për studentët, por do të jetë e hapur për këdo që dëshiron të komunikojë me kryeministrin, duke parashtruar pyetje, duke shprehur kritika, duke ngritur shqetësime apo duke paraqitur propozime.
Platforma ofron katër kategori kryesore komunikimi: “Pyetje”, “Kritikë”, “Shqetësime” dhe “Propozime”, përmes të cilave qytetarët mund të përcjellin mendimet dhe kërkesat e tyre.
“Fol me kryeministrin” parashikon ruajtjen e konfidencialitetit të përdoruesve, duke mos bërë publik identitetin e tyre pa pëlqim, si dhe publikimin periodik të një përmbledhjeje mbi temat e ngritura, përgjigjet e dhëna dhe hapat e ndërmarrë. Hyrja në këtë platformë online kërkon identifikimin e përdoruesit përmes portalit e-Albania.
Tv Klan
/tvklan.al